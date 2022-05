Hospital indiano de Ayurveda colabora com instituto brasileiro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

Ayurveda é um sistema de medicina tradicional nascido há milhares de anos na Índia. Este sistema entende que a boa alimentação, o sono adequado, uma vida amorosa saudável, exercícios físicos diários, boa hidratação, cultivo da alegria e meditação são pontos de partida para uma vida longa. Além disso, o Ayurveda conta com um grande repertório de recursos terapêuticos para tratar pessoas que passam por problemas de saúde.

Na Índia é comum encontrar farmácias de Ayurveda, consultórios, hospitais, centros de pesquisa e até um ministério. Um destes hospitais é o Chauhan Ayurveda Hospital, cujo diretor, o doutor Akshay Chauhan, acaba de ser nomeado por Fabio Goulart como o presidente de honra do Instituto Ayur Nidhi, situado no Brasil.

“Um passo importante e feliz para nós do Instituto Ayur Nidhi. Isso implica em uma colaboração mais efetiva entre o Chauhan Ayurveda Hospital que é um lugar onde o Ayurveda é exercitado em todas as suas dimensões e o nosso instituto”, relata Fabio Goulart.

“Nós do Chauhan Ayurveda Hospital estamos felizes por termos estabelecido uma base para estudos avançados em Ayurveda no Brasil através do Instituto Ayur Nidhi”, declarou o dr. Akshay Chauhan.

Em sua décima segunda viagem à Índia, Fabio Goulart ainda tem mais trabalho pela frente, irá ao Chakrapani Ayurveda Research Centre, hospital e centro de pesquisas com o qual possui anos de cooperação para organizar a vinda de estudantes e profissionais brasileiros, ainda este ano, para um curso de aperfeiçoamento profissional.

Antes de deixar o Brasil, Fabio Goulart, deu inicio ao processo de fundação da primeira comunidade científica com foco exclusivo no Ayurveda, o Colégio Brasileiro de Ciência do Ayurveda, que já reune pesquisadores, discentes, profissionais e docentes na área da saúde dispostos a colaborar com o cenário do Ayurveda no Brasil através da produção científica.