Imobiliária portuguesa promove evento para divulgar empreendimento em Cascais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

Portugal conta hoje com os brasileiros como a maior comunidade de estrangeiros no território. Segundo notícia da Folha de S.Paulo, o número de brasileiros morando em Portugal chegou a 209.072, o que representa um aumento de 13,6% de moradores em relação ao ano de 2020. De acordo com o Itamaraty, esse número é ainda maior, podendo chegar a 300 mil habitantes. Tal fenômeno enseja os empreendimentos imobiliários do país, de maneira que haja uma grande procura e oferta de moradias para essa nova leva de moradores.

Visando mostrar as vantagens e realidades de Portugal para brasileiros que planejam ou já estão decididos a viver no país europeu, a imobiliária Porta da Frente Christie’s retorna ao Brasil para divulgar seu mais novo empreendimento, o Boutique Villas Cascais. Antonio Medrado, CEO da Dona Empreendimentos (uma das incorporadoras do grupo) afirma que será uma oportunidade para quem tem em seu horizonte uma mudança para Portugal, mas ainda não por onde começar a procurar imóveis.

Os eventos de apresentação acontecerão em São Paulo no dia 25 na Câmara Portuguesa de Comércio, e haverá um pela manhã e outro pela tarde. O da manhã, pelas 9h30, é destinado a clientes que ainda não sabem muito sobre Portugal e desejam uma apresentação mais geral. Por sua vez, no evento da tarde, os palestrantes falarão das tendências para 2022 no mercado imobiliário e entrarão em mais detalhes sobre imóveis e questões fiscais.

De acordo com a pesquisa divulgada pela Folha de S.Paulo, um dos fatores levados em consideração para a mudança de país é a flexibilização burocrática e segurança pública garantida para grande parte da população, principalmente se comparada à segurança pública brasileira.

Antonio Medrado afirma que os clientes do Rio buscam um modo de vida similar ao de sua cidade (voltado a um ambiente de praia), mas com a segurança do quarto país mais seguro do mundo, e sempre escolheram a cidade de Cascais como opção principal de investimento imobiliário em Portugal. Já o mercado paulista busca investimentos em Portugal como um refúgio alternativo ao Brasil pela proximidade, clima parecido e escolhe Cascais por conta da infraestrutura de negócios, e por estar ao lado da capital portuguesa, Lisboa.

As reuniões individuais serão realizadas nos dias 26 e 27 de maio em São Paulo e nos dias 30 e 31 de maio no Rio de Janeiro.

Para saber mais, basta acessar: https://boutiquevillascascais.pt/