PABX em Nuvem possibilita mobilidade e gestão remota de ligações

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

Corporações que fazem uso do sistema de telecomunicações têm observado resultados peculiares no formato PABX Cloud, uma vez que é observado o acompanhamento em tempo real de todas as necessidades dos clientes, mapeando e monitorando as ligações tanto dentro da empresa quanto em trabalho remoto.

Pelo novo sistema, a gravação e o armazenamento de chamadas recebidas e realizadas possibilita aos gestores o monitoramento de conversa junto aos clientes, o treinamento de colaboradores e a segurança de todos os envolvidos nas trocas de informações. “É totalmente possível verificar as chamadas, o tempo de cada atendimento prestado e até mesmo a origem das ligações”, disse Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Telecom.

Também por meio do PABX Cloud, ramais internos e externos de uma empresa interligam suas comunicações entre si sem qualquer custo adicional, mesmo que seus interlocutores estejam em outra cidade, estado ou país, o que contribui consideravelmente para a diminuição dos custos da organização.

Para maiores informações, é possível acessar o portal www.voxov.com.br