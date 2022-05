Setor de educação também deve investir em marketing, diz empresária

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

O Brasil já ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realizam investimentos digitais, depois da China, conforme indicativos da Agency Scope. De forma síncrona, de acordo com a Pesquisa Marketing Visão 360º, 90% de todas as empresas do mundo investem em marketing digital e a maior parte delas é brasileira.

O estudo também revela que mais da metade (54%) das empresas que entendem que o marketing digital é indispensável são de pequeno porte, com até 99 funcionários. Entre os negócios entrevistados, a maioria prefere terceirizar a atividade para especialistas e agências.

Marianna Rodrigues, sócia-fundadora da Sala dos Profes – empresa que atua com tecnologia para educação e consultoria de negócio para professores empreendedores -, conta que há diversas ferramentas e estratégias do marketing para o setor de educação, que também deve investir esforços em marketing, assim como empresas de outros ramos.

“Para instituições de ensino de médio e grande portes, eu diria que estratégias de inbound marketing – que, de maneira resumida, é o processo de estratégias digitais que atraem, convertem, fecham negócios e fidelizam clientes baseada em um funil de vendas – funcionam a médio e longo prazos”, afirma. “Para essas etapas, é interessante apostar em blogs, inscrição em mailing e envio de oferta e convite, nessa ordem, por exemplo”, detalha.

Para as mesmas instituições, segundo Mari Rodrigues, é interessante apostar em estratégias omnichannel, que consistem na integração de canais.

“Agora, para instituições de ensino de quaisquer portes ou professores autônomos, a construção de comunidades engajadas nas redes sociais e produção de conteúdo para personas e públicos bem definidos é a melhor forma de comunicar sobre os valores, o cotidiano, como é a vida do aluno que estuda na instituição, bem como usar as redes para ensinar e gerar conteúdo e relacionamento de valor. Se puder investir em tráfego pago, os resultados tendem a ser mais rápidos”, ressalta.

Marketing na educação deve captar e manter atenção

Sue Ruggeri Cons, especialista em educação e diretora de operações da Sala dos Profes, acredita que as instituições de ensino ou professores autônomos que apostam em marketing estão investindo no relacionamento diário com alunos e famílias e, principalmente, na construção de uma comunidade engajada. Assim, o marketing no setor da educação não serve apenas ao propósito de captar novos alunos, mas de manter relacionamento com os já alunos e com aqueles que se identificam com o negócio.

“Eu diria que a principal peculiaridade do marketing na educação é que, sendo a educação um setor essencial à vida em sociedade, não se trata de um mercado sazonal, embora tenha pico na época de matrículas. A educação sempre será necessária e todos querem a melhor educação possível”, analisa.

Nas palavras de Sue R. Cons, o marketing na educação evoluiu nos últimos anos e deixou de ser uma ferramenta voltada somente para a venda que alcança o cliente externo à instituição para se tornar uma estratégia que permite visualizar o aluno como cliente interno. E, nesta posição, o estudante deve ser cativado, pois aprende melhor quando seus interesses são levados em consideração, ao se preparar um ambiente para recebê-lo, bem como aulas que englobam aquilo que o atrai.

“Focando na experiência do aluno, o educador pode utilizar estratégias que foram elaboradas inicialmente para o marketing e que trazem para o ambiente de sala de aula uma experiência voltada para o ser humano e que leva em consideração o indivíduo único e diferente”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: http://saladosprofes.com.br/