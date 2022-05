Treinar colaboradores garante a eficiência na execução dos serviço, diz estudo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

Para as empresas de limpeza e conservação não é diferente. O treinamento dos colaboradores de uma empresa trata de iniciativas pontuais, de curto prazo, e o desenvolvimento dessas práticas a longo prazo, com o objetivo de auxiliar o funcionário no seu crescimento profissional. “Treinar as pessoas permite que elas melhorem suas habilidades e técnicas utilizadas no dia a dia, e isso faz toda diferença na percepção de quem recebe o serviço de limpeza”, diz Rui Monteiro, presidente do SEAC-SP (Sindicato das Empresas de Limpeza e Conservação no Estado de São Paulo).

No lado oposto, a falta de treinamento dos profissionais de limpeza pode causar dificuldades de concentração nas atividades, diminuição na produtividade da equipe e erros na execução do serviço, ocasionando inclusive prejuízos financeiros, como a danificação de superfícies no caso do uso inadequado de produtos químicos, por exemplo.

Treinando as equipes

Segundo a 16ª edição do Panorama do Treinamento no Brasil, o gasto médio em Treinamento e Desenvolvimento (T&D) em 2021 no setor de serviços foi de R$ 846,00 por colaborador no Brasil. Esse número é 22% menor que no ano anterior, mas isso não significa redução no volume de profissionais treinados. O estudo informa que 69% das ações de treinamento aconteceram de maneira remota, facilitando o acesso e a flexibilidade de horário dos colaboradores e reduzindo custos para as empresas, que não precisam dispor de espaço físico, coffees, conservação dos ambientes, energia elétrica, entre outros gastos.

“Estimular metas com um bom planejamento estratégico e delegar funções para dividir a demanda entre os colaboradores, e claro, investir em treinamentos e capacitações, faz com que a equipe esteja mais preparada para a realização do serviço”, diz Monteiro.

Outros fatores que também contribuem para que a equipe esteja mais preparada, segundo Monteiro, é a redução dos riscos de acidentes no trabalho com a utilização de EPIs e o desenvolvimento de feedbacks, pois é através deles que os profissionais de limpeza vão saber se estão realizando o serviço corretamente ou se precisam melhorar em alguns aspectos.

Benefícios da terceirização da limpeza com equipes treinadas

Um ambiente onde há uma limpeza constante traz benefícios tanto para os colaboradores quanto para a organização. “Um ambiente limpo e higienizado transmite diversas sensações positivas. Além de gerar credibilidade para a empresa, mantém o ambiente mais organizado, favorece a qualidade de vida e saúde dos colaboradores, previne acidentes e otimiza o tempo”, diz Monteiro.

Limpeza é Saúde

O SEAC-SP (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo) promove uma campanha chamada “Limpeza é Saúde”. Ela atende organizações de todos os segmentos quando contratam uma empresa de limpeza profissional. O objetivo dessa campanha é enfatizar a importância de um ambiente devidamente higienizado e limpo para a saúde de todos e incentiva os gestores a adotarem uma filosofia que promova o bem-estar de todos e, para isso, promove também o treinamento constante das equipes.

As empresas que demonstrarem interesse em participar da campanha, utilizando práticas que a sustentem, ganharão o direito ao uso do selo de qualidade “Limpeza é Saúde”, que representa qualidade e cuidado com as pessoas.