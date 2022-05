Atividades exercidas em home office resultam em maior busca por VPN

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2022.

Com a crise do coronavírus iniciada em 2020, muitas empresas passaram a buscar alternativas no sentido de viabilizar as atividades dos seus colaboradores por meio do home office. Tal fato acabou por resultar na implementação cada vez mais recorrente de VPN, Rede Privada Virtual, que em inglês significa Virtual Private Network.

Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgados em julho de 2021, demonstraram que 11% dos trabalhadores ativos no Brasil exerceram suas atividades profissionais de forma remota no ano passado, confirmando a realidade de que a modalidade tomou força a partir de então, e tende a crescer cada vez mais. O fato chama a atenção para a segurança de dados das corporações durante a navegação, que tende a ser invadida por espiões e criminosos digitais.

Com o intuito de resolver tais desafios relacionados com a segurança no acesso à internet é que gestores e analistas de TI vêm implementando a chamada VPN Corporativa, que possibilita aos colaboradores e funcionários das organizações a navegação livre de ameaças digitais. “Basta ter um navegador compatível com HTML-5, que é compatível com quase todos os sistemas operacionais”, afirma Alex Ribeiro, gestor de operações da Digi.tec Tecnologia.

