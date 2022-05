Escola de Gastronomia Chef Gourmet está com matrículas abertas em Lages

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2022.

Inaugurada recentemente na cidade de Lages, a Escola de Gastronomia Chef Gourmet está com matrículas abertas para cursos profissionais e por hobby da área gastronômica. Com uma metodologia que permite incluir alunos a qualquer momento, a Chef Gourmet oferece uma infraestrutura para aulas práticas, com professores que possuem experiência de mercado. A escola está localizada em um prédio de dois andares com área total de 500 m², no Centro da cidade.

A vontade de empreender na unidade surgiu a partir de um projeto desenvolvido com foco na família. Isso porque entre o grupo de sócios à frente do empreendimento está Robson Calixto dos Reis, que já abriu uma unidade da Chef Gourmet em Brusque, no último ano, junto com a sua esposa Mara Cristiane Schicolski. “A partir da nossa experiência positiva decidimos também inaugurar a Chef Gourmet em Lages, justamente para ajudar as nossas famílias, que estão acompanhando nosso sucesso e empolgação com a unidade de Brusque”, explica Calixto. Ele ainda fala que a maioria dos sócios da unidade de Lages são agricultores que não tiveram a oportunidade de empreender antes. “A Chef Gourmet veio para realizar o sonho destas pessoas e transformar as suas vidas, por isso a expectativa é enorme!”, relata.

Ao falar sobre a escolha da cidade, eles apontam que Lages é um município turístico e importante mercadologicamente. “Nossa expectativa é enorme, já que será uma novidade na cidade, ainda mais agora que não estamos em situação de calamidade por conta da Covid”, detalham os sócios. “Nosso objetivo é trazer mais oportunidade para quem ama a Gastronomia. Temos a meta de matricular mais de 250 alunos até o final de 2022”, complementam.

Para o grupo de sócios, a inauguração cumpriu seu papel e atraiu interessados no empreendimento. “Tivemos diversas pessoas que vieram prestigiar o momento. Antes mesmo da inauguração, tivemos uma procura de mais de 200 interessados nos cursos”, destacaram. Após a abertura da unidade, já foram realizadas diversas matrículas. “Já superamos nossa meta inicial de alunos inscritos”, comemoram os sócios.

A Chef Gourmet Lages oferece os cursos de Chef de Cuisine, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Bouchèrie, Bartender, Chef Pizzaiolo, Sommelier, Gestão de Negócios e Inglês Cultural. A escola ainda terá os cursos de Cozinha por Hobby, Chef Jr. e Panificação e Confeitaria por Hobby. “Os cursos mais procurados foram de Chef de Cuisine, Chef Jr. e Sommelier”, contam os sócios. As aulas da escola iniciarão em junho.

Os sócios da Chef Gourmet Lages são: Robson Calixto dos Reis, Lucas Stuski Schicolski, Jean Carlos Schicolski, Maiane Mainara, Herbert, Flávia Schicolski, Erenson Rannie Sabatke, Graziéli de Fátima Schicolski Jurkir, Hilário Jurkir, Dionéia Aparecida Schicolski, Alceu Meireles da Silva, Almir Rogério Schicolski, Simone de Fátima Bueno, Cristiano Schicolski, Alexandra Iurkiv, Josiane Reis, Eurico Brandini, Catarina Maria dos Reis e Isabeli Larissa dos Reis.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a escola está em expansão pelo Brasil e possui mais de 70 unidades ao redor do país. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetlages e WhatsApp (49) 999013577. A Chef Gourmet Lages está localizada na Rua Honorato Ramos, 08, no Centro da cidade.