Estratégias assertivas para marketing em clínicas é a nova metodologia da Becka

* Por: DINO - 19 de maio de 2022.

A área médica também é uma marca com necessidade de gestão e posicionamento, e assim como outros nichos, uma estratégia de marketing assertiva garante o diferencial dos grandes nomes de médicos e especialistas do mercado.

O marketing médico é um conjunto de ações que tem como objetivo melhorar a percepção das pessoas sobre o trabalho do profissional, conquistar mais pacientes e, consequentemente, elevar a receita do seu negócio e criar notoriedade em sua área de atuação.

As estratégias do marketing médico podem gerar, além do aumento da lucratividade e autoridade, diferenciais importantes para lidar com a concorrência. Tudo isso porque muitos profissionais, mesmo ainda que sem experiência e qualificação completa, investem em uma comunicação ativa. Consequentemente, elevam a concorrência para outro patamar no mercado de trabalho.

E através dessas ações aplicadas na agência com foco em branding e publicidade, os conteúdos dinâmicos e estratégicos na área da saúde têm gerado resultados positivos aos números, proporcionando alta relevância aos profissionais.

Com o mercado global automatizado e inserido na internet, os grandes nomes da medicina procuram agências que consigam manter tradição e inovação andando juntos para que haja equilíbrio entre uma carreira tradicional consolidada e a adaptação ao novo mercado digital.

A Becka trabalha nos detalhes que mantêm saúde e sucesso caminhando lado a lado no mundo competitivo e acelerado das grandes marcas e pessoas.

Além de atrair novos pacientes e ajudar em sua fidelização, o marketing médico oferece outras vantagens ao profissional que investe nessa ferramenta. Entre os principais benefícios, o marketing médico contribui para: o posicionamento de imagem e visibilidade de seus serviços; relacionamento mais próximo com os pacientes, melhorando a relação de confiança; crescimento da receita operacional; fidelização junto a seus pacientes; aumento de credibilidade em relação aos serviços prestados; maior autoridade e reconhecimento da marca pessoal.

A estratégia de marketing médico também oferece benefícios para os pacientes, visto que o profissional fornece conteúdos úteis sobre saúde e bem-estar, além do canal de comunicação mais curto. Dessa forma, facilita o agendamento de consultas on-line e o recebimento de e-mail marketing.

Quais as vantagens diante da concorrência? O marketing permite que o profissional realize um reconhecimento de mercado. Assim, é possível entender onde seu posicionamento deve ser feito em relação à concorrência, e como o médico pode investir em diferenciais para destacar-se de maneira positiva em determinado segmento, e com isso, possibilitando oportunidades maiores.