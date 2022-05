Pancreatite aguda: o que é, causas, sintomas e tratamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2022.

A pancreatite aguda é uma condição causada pela inflamação do pâncreas, uma glândula localizada no abdômen que tem como principal função a produção de enzimas que facilitam a digestão dos alimentos (proteínas, gorduras, açúcares e carboidratos).

Além disso, o pâncreas também produz hormônios como a insulina e o glucagon, responsáveis pelo equilíbrio metabólico do açúcar no sangue. Quando ocorre uma inflamação nesse órgão, as enzimas digestivas são inadequadamente ativadas dentro delas mesmas, causando danos locais ou em todo o organismo.

O que causa pancreatite aguda

“Diversas podem ser as causas da pancreatite aguda, porém, a principal delas é a presença de cálculos biliares produzidos na vesícula biliar. Essas pequenas pedras migram para o canal da bile e obstruem a saída do canal pancreático. Aproximadamente 80% dos casos de pancreatite aguda estão associados a estes cálculos”, explica a Dra. Raquel Canzi, gastroenterologista e professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da disciplina de Clínica Médica Ambulatorial da Universidade Federal do Paraná.

Além deles, a doença pode ter ainda como causas:

– Consumo excessivo de álcool, o que pode levar a uma irritação das células pancreáticas. Em alguns casos, esse processo é na verdade o início de uma pancreatite crônica causada pelo consumo prolongado e excessivo de álcool;

– Medicamentos;

– Hipertrigliceridemia (aumento dos triglicerídeos no sangue), em especial se o nível sanguíneo estiver acima de 1.000 mg/dl;

– Inflamação autoimune, ou seja, quando os anticorpos passam a agredir as células pancreáticas, levando à inflamação;

– Infecções virais;

– Alterações genéticas;

– Alterações vasculares;

– Alterações anatômicas congênitas.

Principais sintomas da pancreatite aguda

– Dor abdominal;

– Vômitos e náuseas;

– Distensão abdominal;

– Febre;

– Desidratação;

– Insuficiência respiratória aguda (podendo ocorrer falta de ar);

– Insuficiência renal;

– Distúrbios de coagulação;

– Infecção generalizada (sepse).

Como é feito o diagnóstico da pancreatite aguda

Dra. Raquel explica que a pancreatite aguda é diagnosticada por meio do exame clínico, com a observação de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, principalmente dor na barriga; por exame de sangue, que avalia os níveis de duas enzimas pancreáticas, a amilase e a lipase; e por exame de imagem, como a ecografia abdominal, que mostra aumento ou inflamação da glândula pancreática.

Tratamento da pancreatite aguda

O tratamento da pancreatite aguda inclui o uso de analgésicos, para controle da dor, e hidratação via endovenosa.

É indicado que os pacientes fiquem em jejum, para descanso da glândula pancreática, o que pode levar alguns dias, sendo necessária internação. Nos quadros leves, com a melhora rápida da dor e ausência de vômitos, a dieta é reintroduzida.

Na suspeita de complicações, uma equipe multidisciplinar irá acompanhar o caso, muitas vezes em unidade de terapia intensiva. Médico gastroenterologista, médico intensivista e radiologista, além de enfermeiros e nutricionistas, deverão fazer parte dessa equipe.

Durante o tratamento da pancreatite aguda, o médico investigará a causa que levou à inflamação para que esta seja tratada e o caso não ocorra novamente.

Dicas para cuidar da saúde do pâncreas

A saúde do pâncreas depende de alguns cuidados no dia a dia. São eles:

– Mantenha a glicemia no sangue controlada;

– Evite fumar e consumir bebidas alcoólicas;

– Alimente-se a cada duas ou três horas;

– Não fique em jejum;

– Mantenha o peso controlado;

– Pratique atividades físicas regularmente;

– Consuma mais alimentos ricos em fibras, peixes, legumes e nozes, e evite alimentos ricos em açúcar;

– Mantenha a pressão arterial controlada.

Na presença dos sintomas citados, a indicação é procurar um especialista e não usar remédios sem prescrição, pois isso pode agravar o quadro ou mascarar uma doença mais séria.