Cresce busca de homens por procedimentos estéticos, diz gestora

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

Os homens estão cada vez mais vaidosos e sentindo a necessidade de se cuidar, afirma Jennifer Graciano, gestora-geral da Clínica Estética Lucky Faces, empresa que atua com estética facial e corporal, saúde emocional, autoestima e autoimagem. Segundo Graciano, a mudança de comportamento por parte do público masculino fez crescer a procura por procedimentos estéticos.

A título de exemplo, a gestora conta que os principais procedimentos estéticos procurados por homens na Lucky Faces são toxina botulínica e preenchimento da mandíbula. “Está muito em alta a mandíbula marcada: este é o procedimento queridinho dos meninos”, pontua. “Os procedimentos estéticos estão cada vez mais voltados para os homens. E a harmonização facial, que recebe a maior demanda deste público, busca entregar harmonia e jovialidade à face, sem que se perca a naturalidade”.

Ao lado dos procedimentos estéticos, a preocupação dos brasileiros com a aparência de modo geral é uma crescente. É o que demonstram indicativos da consultoria Research & Markets, que mostram que o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo, atrás somente dos Estados Unidos.

E não é de hoje: as vendas do mercado brasileiro de produtos de cuidados pessoais para homens cresceram 70% entre 2012 e 2017, passando de R$ 11,7 bilhões para R$ 19,8 bilhões, respondendo por 13% das vendas globais, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor.

Popular entre os famosos, harmonização facial exige cuidados

Segundo a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), a harmonização facial está entre os procedimentos estéticos não cirúrgicos com maior procura no país: passando de 72 mil intervenções ao ano para 256 mil entre 2014 e 2019 – um crescimento de 255%. Paralelamente, as buscas pela técnica em mecanismos de buscas também dispararam. Em 2020, as pesquisas pelo termo registraram uma alta de cerca de 540% somente no Google.

A harmonização facial ganha interesse popular em meio a um contexto de crescente aderência à técnica por parte de famosos e influenciadores, que exibem resultados em vitrines digitais.

Dados de uma pesquisa realizada pela Opinion Box revelam que 67% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital, 55% já fizeram uma compra depois que um produto foi indicado – ou utilizado – por um influencer e 18,5% já foram sugestionados durante seu processo de decisão de compra.

Apesar disso, Graciano reforça que a técnica exige cuidados: “A harmonização deve ser feita mediante consulta com uma empresa séria, com profissionais competentes. Além disso, os procedimentos devem ser definidos conforme necessidade de cada paciente, o que é essencial para alcançar resultados cada vez mais naturais”.

