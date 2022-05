Inscrições abertas para o 33º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

Estão abertas as inscrições para o 33º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022 – Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (https://fenasan.com.br/). Realizada pela Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp, esta edição do congresso e da feira acontecerá de forma presencial, de 13 a 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, capital, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19 estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

O prazo para envio de trabalhos para o Encontro Técnico encerra nesta segunda, 23 de maio, e podem ser submetidos em: https://www.fenasan.com.br/chamada-trabalhos.

Os trabalhos técnicos representam uma grande oportunidade para exposição e visibilidade dos projetos de alunos, professores e profissionais do setor. Não há necessidade de ineditismo nos trabalhos, podendo ser encaminhadas monografias do curso do autor ou artigos já inscritos e apresentados em outros eventos, desde que formatados segundo as regras de submissão.

Saneamento: prioridade para a vida

Neste momento que parece ser de transição para o mundo pós-pandemia, e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), tema desta edição “Saneamento: prioridade para a vida” atende às premissas que consideram o saneamento básico importante para a vida, uma vez que contribui com a saúde, a educação, o meio ambiente e a economia. Além disso, cumpre com a missão da AESabesp de ajudar os players do setor do saneamento a alcançar os objetivos propostos no Novo Marco Legal do Saneamento, dando espaço em sua programação para fomento de negócios, network e trocas de experiências que agregam melhorias e inovações em prol de toda a sociedade.

Durante os três dias do 33º Encontro Técnico AESabesp, mais de 100 especialistas apresentarão cases, trabalhos técnicos e novidades para o setor. Serão 12 mesas redondas e 7 painéis de discussões sobre assuntos como “Metas da universalização do no Marco Legal: desafios dos operadores de saneamento”, “Desastres ambientais e impactos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida no planeta”, “ESG e modelos de negócios de saneamento: essa combinação fará o setor avançar”, “Tecnologia: a inovação e o saneamento”, Monitoramento de recursos hídricos em tempos de crise hídrica”, e a “Relevância da drenagem pluvial, limpeza urbana e esgoto eficiente no saneamento básico”, entre muitos outros.

Fenasan: 148 empresas expositoras já confirmadas

Com destaque para sua projeção internacional e crescimento constante, esta edição traz ainda toda a tradição da AESabesp na promoção da Fenasan, feira de negócios, com visitação aberta aos profissionais do setor de saneamento e meio ambiente, juntamente com a programação do congresso. Em retomada histórica, após dois anos, a feira voltará com tudo e já conta com 148 empresas expositoras confirmadas.

Tradicionalmente, entre visitantes da Fenasan e congressistas do Encontro Técnico, o evento recebe em torno de 22.000 pessoas em cada edição anual. O público da feira é formado por executivos, técnicos, empresários, estudantes, gestores e pesquisadores de órgãos públicos e privados, acadêmicos e demais interessados no avanço da aplicação dos conhecimentos em saneamento ambiental, resultando numa das visitações mais qualificadas das realizações do setor.

A Fenasan reúne os principais fabricantes e fornecedores de materiais e serviços para o setor de saneamento. O objetivo é apresentar, promover e demonstrar as principais tecnologias para o desenvolvimento de sistemas de tratamento e abastecimento de água, gestão de águas residuais e resíduos sólidos.

As ações socioambientais também são prioritárias na constituição da Fenasan. A AESabesp é integrada ao MDL (Mecanismo do Desenvolvimento Limpo), estipulado no Tratado de Quioto, e incentiva a diminuição dos impactos socioambientais, com um programa próprio de neutralização de carbono.

A visitação à Fenasan é gratuita e o credenciamento já está aberto. https://fenasan.com.br/

Website: https://www.aesabesp.org.br/

Serviço

33º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2022 -“Saneamento: prioridade para a Vida”.

Quando: 13 a 15 de setembro de 2022

Onde: 33º Encontro Técnico AESabesp

Fenasan 2022 – Pavilhão Branco – Expo Center Norte, em São Paulo, capital.

Mais informações: https://www.fenasan.com.br/