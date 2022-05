Parceria QualificaSUS reúne grupo com expertise na gestão da saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

Entregar valor na saúde é garantir o melhor desfecho assistencial aliado à otimização do uso dos recursos financeiros. Na prática significa não desperdiçar dinheiro, melhorar as entregas de resultados assistenciais e proporcionar, de forma eficiente à população que recorre ao Sistema Único de Saúde (SUS), cuidados e serviços essenciais ao seu atendimento.

QualificaSUS e a Política de Atenção Hospitalar de MG – Valora Minas

Para acompanhar estas premissas, a Central dos Hospitais de Minas Gerais, em parceria com outras sete empresas com expertise no segmento de saúde, lança o QualificaSUS. O objetivo é disponibilizar produtos e serviços aos hospitais para cumprirem os requisitos da Deliberação CIB-SUS/MG 3.673. Os eixos de atuação são: o primeiro voltado para implementação da metodologia de Grupos de Diagnósticos Relacionados (DRG) e, o segundo, para adesão ao Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC). Todas as iniciativas fazem parte da Valora Minas, Política de Atenção Hospitalar do Governo do Estado de Minas Gerais.

Ao cumprirem os requisitos da Deliberação, os hospitais públicos e filantrópicos com leitos totais maior ou igual a 50 tornam-se elegíveis a acessar os recursos financeiros provenientes da Valora Minas, que vincula repasse de recursos a resultados assistenciais passíveis de mensuração.

QualificaSUS e a mensuração de resultados

Para receber o fomento do Estado proveniente do Valora Minas, os hospitais devem implementar o software para metodologia DRG, capacitar a equipe profissional e aderir ao PNGC, entre outras iniciativas.

Um dos principais diferenciais do Qualifica SUS está, exatamente, na disponibilização de um software exclusivo para facilitar a implementação da metodologia DRG. Este software foi totalmente desenvolvido considerando a realidade da saúde brasileira e ajustada ao SUS. “Por meio do DRG Brasil é possível formar banco de dados e adotar indicadores que irão prover aos gestores, prestadores de serviços e secretarias de saúde informações consistentes para a tomada de decisões. Isso reflete em modelos assistenciais capazes de reverter desperdício em economia e entrega de valor ao paciente”, afirma Renato Couto, presidente do DRG Brasil. Segundo ele, o grupo que está à frente da QualificaSUS é pioneiro na implantação do DRG Brasil, com experiência aplicada em mais de 340 hospitais no Brasil.

A Parceria conta com respeitadas instituições para atuar na capacitação dos profissionais de saúde, ofertando cursos para toda a equipe na implementação do DRG. São elas: Pós-graduação da Ciências Médicas, a Faculdade Unimed e a Sociedade Brasileira de Analistas de Informação em Saúde (SBAIS). “Essas instituições já promoveram treinamento desta metodologia para mais de 5 mil profissionais da saúde. Além disso, temos em nossa equipe a Organização Nacional de Acreditação – ONA. Mais de 80% das instituições acreditadas no país adotam os padrões ONA”, explica Wesley Marques, Superintendente da Central dos Hospitais.

Relação Valora Minas e QualificaSUS

Valora Minas: política de atenção hospitalar com foco nos usuários do SUS com objetivo de qualificar e ampliar acesso aos serviços de saúde a partir da otimização no uso dos recursos materiais. Prevê que o repasse de verbas às instituições de saúde está vinculado aos resultados assistenciais e valor entregue à população.

Módulos Valora Minas: para atender à heterogeneidade do estado, foram criados módulos nos quais o Valora Minas se desdobra: *Valor em Saúde, *Hospitais Plataforma e *Novos Prestadores, Novos Vínculos.

*Valor em Saúde: compreende os hospitais de relevância microrregional, macrorregional e estadual que mais contribuem para a resolubilidade em saúde nos seus territórios.

OtimizaSUS : projeto vinculado ao módulo Valor em Saúde a partir da Deliberação CIB-SUS/ MG Nº 3.673.

Pilares do OtimizaSUS:

Qualificar assistência

Ampliar o acesso qualificado da população mineira

Responder de forma eficientes às demandas da população

Otimizar a utilização de recursos com foco na melhoria dos processos de trabalho dos estabelecimentos hospitalares

QualificaSUS: a Central dos Hospitais de Minas Gerais com apoio da Federação Unimed Minas criou a Parceria QualificaSUS para apoiar os hospitais a cumprirem 100% dos requisitos da Deliberação CIB-SUS/MG 3.673 com segurança jurídica. A parceria QualificaSUS é a união de 8 empresas com expertise no mercado de saúde, nas diversas frentes de atuação. As entidades foram selecionadas por apresentarem excelência técnica e a maior experiência no uso do DRG na realidade brasileira.

Empresas que englobam o QualificaSUS

Central dos Hospitais de Minas Gerais, Federação das Unimeds MG, DRG Brasil, Pós-graduação da Ciências Médicas, Fundação/Faculdade Unimed, Organização Nacional de Acreditação (ONA), Planisa e Sociedade Brasileira de Analistas de Informação em Saúde (SBAIS).