Parceria inédita no mercado magistral anuncia projetos selecionados

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

Com o objetivo de incentivar pesquisas e desenvolvimento na área magistral, em uma iniciativa inédita, o Grupo Fagron e a Biominas lançaram o projeto Soul Magistral Prospecta. Dos projetos inscritos, 17 foram selecionados, sendo 9 startups e 8 projetos de pesquisa, com potencial promissor para o desenvolvimento de seus negócios nas seguintes áreas de destaque: emagrecimento, saúde esportiva, mercado veterinário, dores crônicas, antioxidante, cognição, longevidade, imunidade, dermocosméticos, odontologia, síndrome metabólica e depressão.

Na próxima etapa do projeto, os participantes terão interação com os especialistas científicos e o time de pesquisa e desenvolvimento das empresas participantes, além da possibilidade de codesenvolvimento do projeto com investimento de até 300 mil reais. “Além de trazer grandes oportunidades de desenvolvimento para o nosso mercado, o Projeto Prospecta nos conectou com diversas tecnologias, startups e pesquisadores, expandindo nossas opções e abrindo novas oportunidades de inovação aberta. Acreditamos que este tipo de parceria possibilita um fortalecimento entre a nossa equipe e novos colaboradores, além de focar em soluções para atender às necessidades dos nossos clientes”, diz Bruna Possebon – Product & Innovation Manager do Grupo Fagron.

Presente em mais de 35 países, o Grupo Fagron é um conglomerado multinacional que tem o propósito de criar o futuro da medicina personalizada. Com inovações para longevidade, saúde, nutrição e beleza, impulsiona o Mercado Magistral há 32 anos, e engloba embalagens, tecnologias para farmácia de manipulação, laboratório, testes e cursos. É ainda o único no Brasil a ter a certificação de boas práticas de distribuição e fracionamento da ANVISA e a aprovação do FDA, o que promove segurança para toda a cadeia produtiva. Só na América Latina já comemora 11 anos de êxito e conta com dez empresas no Brasil: Excipienta, Fagron Brasil, Fagron Genomics, Fagron Lab, Fagron Tech, Florien, Infinity Pharma, Mypack, Organic Compounding e Via Farma. Cada uma com suas particularidades e produtos diferentes.

Para Eduardo Emrich, Presidente e CEO da Biominas, “a iniciativa Soul Magistral Prospecta, mostra a importância de estabelecer conexões e parcerias entre o mercado magistral e grupos de pesquisa e startups brasileiras. As ICTs e startups são certamente as fontes principais de inovação para a indústria. Empresas como o Grupo Fagron também beneficiam os projetos ao validar demandas de mercado e participar ativamente do processo de desenvolvimento. O resultado é a possibilidade de levar soluções em áreas como saúde mental, saúde feminina, longevidade, síndromes metabólicas e emagrecimento àquelas pessoas que buscam opções mais naturais ou personalizadas.

A Biominas é pioneira no suporte à estruturação de negócios em bio no Brasil e há mais de 30 anos tem a missão de conectar pessoas para construir negócios de sucesso, criando ambientes de inovação em ciências da vida e biotecnologia, agregando parcerias relevantes entre universidades, empresas, governos e instituições nacionais e internacionais. Com esse suporte e as conexões construídas, a Biominas já apoiou a estruturação de mais de 200 empresas em acordos de transferência e licenciamento de tecnologias.