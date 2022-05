Radware lança empresa spin-off para proteção nativa em nuvem

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou novo projeto, parte de seu negócio CNP (Cloud Native Protector), para formar uma nova empresa chamada SkyHawk Security. Para acelerar as oportunidades de desenvolvimento e crescimento da SkyHawk Security, uma afiliada da Tiger Global Management fará um investimento externo estratégico de US$ 35 milhões, resultando em um valuation de US$ 180 milhões. A Tiger Global Management é uma empresa global especializada em investimentos em tecnologia, focada em empresas privadas e públicas nos setores de internet, software e tecnologia financeira.

A nova empresa, parte da iniciativa estratégica de serviços em nuvem da Radware, terá a capacidade de operar com foco ainda maior de vendas, marketing e produto, tudo com maior velocidade e flexibilidade. Os clientes atuais e novos do CNP se beneficiarão de futuros esforços de desenvolvimento de produtos, enquanto os serviços CNP para clientes existentes continuarão sem interrupção.

“Reconhecemos as oportunidades crescentes no mercado de segurança em nuvem pública e estamos planejando capitalizá-las”, comentou Roy Zisapel, Presidente e CEO da Radware. “Estamos ansiosos para estabelecer essa parceria com a Tiger Global Management e escalar o negócio, desbloquear ainda mais valor em torno da segurança para os clientes e posicionar a SkyHawk Security para o sucesso a longo prazo.”

A SkyHawk Security é especializada na detecção de ameaças em nuvem e protege dezenas das principais organizações do mundo usando suas tecnologias de inteligência artificial e machine learning. Sua solução Cloud Native Protector fornece proteção abrangente para workloads e aplicações hospedadas em ambientes de nuvem pública. Utiliza uma abordagem em múltiplas camadas que cobre a postura geral de segurança da nuvem e ameaças a workloads individuais. Fácil de implantar, a solução sem agente identifica e evita violações de conformidade, configurações erradas de segurança na nuvem, permissões excessivas e atividades maliciosas na nuvem.

A Radware não espera que o negócio afete materialmente os resultados operacionais do segundo trimestre ou todo o ano de 2022.