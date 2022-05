Supercars For Rent inaugura quiosque no Shopping Prado Boulevard

Indicativos de aumento de público, expectativas de vendas aceleradas e um balanço positivo trouxeram novas operações para o Shopping Prado Boulevard, em Campinas, que recebeu o quiosque Supercars For Rent, dirigida ao público infantil, com aluguel de minicarros elétricos e promete mais um novo estabelecimento na área de alimentação até o final de maio.

E apesar dos reflexos da crise econômica no país, o Prado Boulevard fechará trimestre com crescimento e saldo positivo de vendas. Para Murilo Pereira, gerente geral do Shopping Prado Boulevard, as ações de marketing desenvolvidas para levar o público para o Prado são um dos fatores para a abertura de novas operações “Levamos diversas opções de entretenimento para dentro do Shopping Prado Boulevard, mostrando aos clientes, que no Prado é possível encontrar serviços, consumos múltiplos e ainda lazer para toda a família”, completa.

Há sete anos no mercado, o Supercars For Rent, tem planos de crescimento até o final de 2022, com a abertura de mais duas novas lojas. De acordo com Max Del Hoyo, gerente da empresa, a abertura da loja no Prado estava prevista para 2021, mas com a pandemia foi adiada. “Esperamos um ano para inaugurar o Supercars no Shopping Prado Boulevard e nossa escolha não podia ser mais assertiva, seremos pioneiros no entretenimento infantil no estabelecimento e com isso a nossa marca se tornará mais conhecida em Campinas.

Localizado no piso térreo do Shopping Prado Boulevard, o Supercars For Rent funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h.

Serviço

Shopping Prado Boulevard

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingo das 12h às 22h