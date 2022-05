Ácido hialurônico e colágeno são opção para pele saudável e aparência jovial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de maio de 2022.

Por volta de 1500, época da conquista das Américas pelos europeus, expedições marítimas buscaram a “Fonte da Juventude”, que, segundo diversas lendas, possuía elementos capazes de rejuvenescer o indivíduo que bebê-las. Teria sido à procura desta nascente milagrosa que o conquistador espanhol Juan Ponce de León tornar-se-ia o primeiro europeu a chegar à Flórida, nos Estados Unidos, após ter liderado uma expedição em busca da fonte que ficaria em uma ilha próxima às águas quentes de Cuba.

Passados tantos anos, a localização da “Fonte da Juventude” permanece um mistério e ainda ocupa o imaginário popular. Ainda mais em um país como o Brasil, onde, conforme estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a partir de 2039 haverá mais pessoas idosas do que jovens. Segundo a projeção, em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos.

Na falta de águas mágicas rejuvenescedoras, cresce a busca por alternativas para melhorar a saúde da pele e retardar o envelhecimento precoce. Para se ter ideia, houve um aumento de 390% na busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos desde 2016, de acordo com a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica). Entre as queixas mais comuns, foram citadas rugas em diversas partes do rosto e do corpo, como na região dos olhos e da boca, pescoço, joelho, colo e “papada”.

Dra. Bruna Maria Floranzano Bacelar, Cirurgiã Dentista – Sócia Fundadora da Cellular nutrition – que atua com consultoria, desenvolvimento de produtos e expansão de novos mercados no consumo de alimentos saudáveis – destaca que, cada vez mais, pessoas com mais de 35 anos têm buscado substâncias como ácido hialurônico e colágeno em busca de uma vida mais saudável e com aparência mais jovem.

“A partir dessa idade [35 anos], começamos a perder o colágeno do corpo, e sua reposição é necessária, vindo de fontes externas. O mesmo também ocorre com ácido hialurônico, que mantém a hidratação da pele”, complementa, a respeito da crescente adesão aos produtos da modalidade.

No artigo “Bases científicas dos efeitos da suplementação oral com colágeno hidrolisado na pele”, publicado na Revista Brasileira de Nutrição Funcional, as pesquisadoras Dra. Vivian Zague e Dra. Gláucia Maria Machado-Santelli chamam a atenção para o fato de que, nos últimos anos, tem ocorrido interesse crescente nos benefícios da suplementação oral com nutrientes e compostos bioativos de alimentos.

De acordo com as pesquisadoras, alguns compostos têm mostrado capacidade de modular funções celulares e metabolismo da pele, sendo potencialmente eficazes para amenizar ou retardar os sinais do envelhecimento cutâneo. O colágeno hidrolisado, especificamente, apresenta efeitos funcionais e benéficos na pele, sobretudo na melhora dos sinais clínicos do envelhecimento.

Ácido hialurônico e colágeno são opção para pele saudável e aparência jovial

Bacelar afirma que, com a crescente busca do público com mais de 35 anos por produtos que colaborem para a saúde e aparência da pele, têm ganhado destaque substâncias como ácido hialurônico e colágeno. “A função do colágeno é estruturar, firmar e dar elasticidade à pele. Com o tempo, essa produção diminui e podemos ver alguns ‘efeitos da idade’, o que é possível recuperar por meio da reposição que ocorre através da alimentação, com suplementos ou tratamentos específicos”.

Segundo a sócia da Cellular Nutricion, o uso oral do ácido hialurônico e do colágeno, especificamente, tem benefício em relação às outras formas de aplicação, como preenchimento dos sulcos faciais, prevenção e aparecimento de rugas, além de hidratação da pele.

“A falta de colágeno causa flacidez e perda de elasticidade na pele, rugas e linhas de expressão, estrias e outros problemas. Para diminuir esses efeitos, a reposição com a suplementação torna-se uma opção cada vez mais buscada em busca do tão sonhado rejuvenescimento”, finaliza.

