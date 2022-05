Empresas de TI investem em capacitação para preencher vagas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de maio de 2022.

Com o avanço da transformação digital nas empresas e o avanço no desenvolvimento de diversas tecnologias, cresceu a demanda por profissionais de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil. Outros fatores que colaboraram para esse cenário foi o crescimento do e-commerce e da adoção do modelo de trabalho home office durante o período da pandemia.

Para acompanhar essa movimentação do mercado, as empresas encontram muita dificuldade para encontrar profissionais qualificados no mercado. Os principais desafios na hora de selecionar os candidatos é a falta de preparo e conhecimento técnico na área. Isso se deve ao fato de a velocidade de abertura de novas vagas em TI ser maior do que as instituições de ensino conseguem formar novos profissionais.

De acordo com uma pesquisa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), houve um aumento de 14,4% na oferta de emprego na área de TI em 2021. Em contrapartida, um outro estudo da organização estima que o déficit de profissionais de TI deverá chegar a 797 mil profissionais até 2025.

Uma das saídas encontradas pelas companhias foi investir na capacitação dos candidatos e geração de novos talentos. Essa foi uma iniciativa tomada pela integradora de soluções multitech Ninecon.

“Há algum tempo as empresas de tecnologia convivem com um déficit de profissionais capacitados no mercado. Por isso, a Ninecon investe fortemente na capacitação e certificação dos seus consultores para continuar oferecendo um trabalho qualificado aos seus clientes. Essa iniciativa também promove o desenvolvimento de novas habilidades dos nossos colaboradores, o engajamento e, consequentemente, uma melhora na produtividade”, explica Edi Carlos Andrade, diretor de Talentos Humanos da Ninecon.

No último ano, a companhia investiu em mais de duas mil horas de treinamentos, conquistou mais de 60 certificações de implementação em cloud e mais de 90 certificações de especialistas em suporte.

Neste início de ano, a empresa abriu novas vagas de trabalho remoto em TI para funções como Consultor Oracle TOA, Consultor Funcional OTC, Desenvolvedor OIC, Consultor Funcional Oracle OTM, e Vendedor. Os candidatos podem encaminhar seus currículos pelo site da Ninecon se cadastrando em https://www.ninecon.com.br/trabalhe-conosco.