Melhor tatuagem da Tattoo Week Rio é do tatuador Gunha, de Curitiba

* Por: DINO - 23 de maio de 2022.

Declarado amante da tattoo, Gunha se declara fascinado pelo “Realismo”, especialmente preto e branco, estilo que o levou a ser o grande campeão desta 9ª edição da Tattoo Week Rio. Ele soma 63 prêmios em sua carreira, agora 64, resultado de muito estudo, dedicação e amor à arte na pele.

“Incrível e inexplicável a satisfação diária de saber que estou escrevendo histórias, eternizando minha arte que ficará para sempre marcada na pele dos meus clientes”, conta o tatuador em suas redes sociais.

Com o prêmio, Gunha vence mais uma etapa de sua conceituada carreira e ganha projeção nacional e internacional.

Ganhadores do Miss e Mister Tattoo Week

Natália Zgur, 32 anos, e Pablo Anacleto, 28 anos, ganharam a 9ª edição do concurso de mais belos tatuados no Rio.

“Minha vitória prova que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Sejam autênticas, façam o que tiverem que fazer. São mulheres livres”, destacou emocionada, a dentista carioca eleita a mulher tatuada mais bonita e empoderada do Rio de Janeiro.

Natália Zgur é nascida e criada no Rio. Tem 32 anos, um filho de 9 anos e é cirurgiã-dentista. Sua paixão pela tatuagem começa desde cedo. Aos 14, realizou a sua primeira tattoo.

Também do Rio, Pablo Anacleto tem 28 anos e é modelo e microempreendedor. Tem 50 tatuagens espalhadas pelo corpo todo e quer continuar se tatuando enquanto houver espaço.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, o concurso pretende quebrar preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada e mostrar toda a beleza do homem e da mulher tatuados.

Público supera expectativas

O público carioca lotou o Expo Mag, superando o último evento realizado em 2020. Mesmo realizado fora de época (originalmente acontece em janeiro) e após dois anos e meio ausente por conta da pandemia, a Tattoo Week Rio 2022 é sucesso absoluto com público de 22 mil pessoas.

Doação de alimentos para abrigos municipais

A secretária municipal de assistência social, Maria Domingas, compareceu presencialmente na Tattoo Week para receber oficialmente a doação de 14 toneladas de alimentos, que serão distribuídos para os abrigos municipais. “Antecipamos a campanha do agasalho em 30 dias e estamos abrindo mais três abrigos na cidade. Esta doação de alimentos veio em boa hora e vai nos ajudar muito, pois nossos abrigos estão lotados por causa do frio”, destaca.

A secretária que é admiradora da arte na pele fez uma tatuagem na Klan Tattoo com o tema “Infinito”.

Três ações sociais de destaque aconteceram nesta edição: a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; a doação de micropigmentação de sobrancelhas para mulheres com câncer; e a doação de tatuagem para cobertura de cicatrizes irreversíveis de mulheres, pelo projeto “We are Diamonds”, da tatuadora Karlla Mendes com apoio da Tattoo Week.

A próxima Tattoo Week Rio já está marcada: sua 10ª edição acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2023 na Expo Mag.