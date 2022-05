Softwares ajudam na gestão inteligente de empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de maio de 2022.

Empresas utilizam softwares de gestão para auxiliar no gerenciamento dos negócios, especialmente, em tempos modernos que se necessita do processamento das informações que chegam cada vez mais rápidas. O software busca organizar as práticas e os documentos da instituição — garantidoras, funerárias, lavanderias etc. — para os setores funcionarem integrados, possibilitando uma melhor administração dos recursos, produtos, estoques e rotinas do fluxo de trabalho em geral.

A implementação de um software de gestão, facilita ao gestor uma visão ampla das atividades da empresa, além disso, possibilita a automatização de atividades manuais, a diminuição dos custos e também redução de erros e falhas humanas. Mas para que o software entregue tudo o que a empresa precisa, deve atender especificamente às demandas e necessidades particulares de cada organização. Por isso há diferentes tipos de softwares disponíveis no mercado. “O sistema deve se moldar ao cliente e não o contrário, o cliente não terá que se moldar ao sistema, esse é um grande diferencial que poucas empresas conseguem entregar, pois há softwares que vêm prontos”, informa Márcio Rogério Muller, CEO da Novacorp Tecnologia que proporciona soluções digitais de gerenciamento para diferentes segmentos.

Os diferenciais entre os softwares são determinados para cada ramo de negócios. As garantidoras são empresas especializadas para dar suporte à área financeira de condomínios, por exemplo. Por isso, a sua gestão deve contar com a segurança de um sistema de controle de repasses, para os condomínios, relatórios de pagamentos de taxas dos condôminos, análise de inadimplência e controle de cobrança. Enfim, são inúmeras atribuições das garantidoras para prestação de serviços de excelência.

As Garantidoras atendem milhares de condomínios e precisam de um software que garanta realmente a demanda dos serviços, além de oferecer emissão de boletos e notas fiscais online, que possibilite 100% a integração com os bancos, 24 horas por dia.

Software para Condomínios em Geral

Uma realidade que tem facilitado a comunicação entre condôminos, síndicos e colaboradores. A plataforma oferece um aplicativo e site exclusivo com o nome do condomínio que, além de centralizar e disponibilizar as informações para todos, também é possível fornecer níveis de acesso diferentes para síndico, portaria e moradores.

O software atende o nicho de mercado que não possui uma garantidora ou administradora, mas são condomínios que têm um síndico ou uma autogestão. “É um software de valor bem acessível e de fácil utilização, que libera os funcionários de funções burocráticas, disponibilizando mais tempo para focar em outras atividades que são mais úteis ao condomínio”, explica Márcio Rogério Muller, CEO da Novacorp Tecnologia.

Software para Funerárias

Desenvolvido para ser prático e ágil na automatização dos processos de gerenciamento, nesse momento de dor, onde as pessoas estão enlutadas e emotivas, mas também precisam tomar uma série de decisões. O software consegue auxiliar as funerárias com soluções práticas para administrar o negócio, possibilitando ao mesmo tempo um atendimento mais acolhedor. “Especialmente quando se trabalha com temas sensíveis como a perda de entes queridos e com pessoas em circunstâncias vulneráveis, o que se procura é um atendimento eficiente e humano”, disse.

Um software consegue gerir serviços administrativos, financeiros, relatórios de caixa, além de relatórios específicos como resumo de falecimentos e de cancelamentos por período. “O software é capaz de unir dois sistemas em um só, de funeral e planos assistenciais, para atender às necessidades deste nicho de mercado”, afirma.

Software para Lavanderias

O sistema de gestão para funerárias é capaz de realizar o controle de atendimentos e de produção, orçamentos a clientes e a gestão financeira, para o empresário acessar de onde estiver, online ou no desktop. “É de fácil implementação, fácil de usar e o mais importante, seguro. E refiro-me a garantias de funcionamento, além da segurança de acesso”, disse.

De acordo com o CEO da Novacorp, Márcio Rogério Muller, apesar de trabalhar com tecnologia e softwares de gestão, as empresas precisam lembrar que estão atendendo pessoas. “Os softwares são desenvolvidos por pessoas para pessoas, é preciso manter a proximidade com o cliente e o suporte humanizado”, conclui.