Aula de jiu-jitsu com foco em defesa pessoal é destaque na Cia Athletica

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

O aumento da procura pelas aulas de jiu-jitsu levou a Cia Athletica a criar uma aula direcionada à defesa pessoal, que é um dos princípios básicos de qualquer luta. Pensando em oferecer orientações que ajudem as pessoas a se defenderem em situações de risco, a unidade Kansas, em São Paulo, passou a incluir essa modalidade em sua grade.

De acordo com o professor Anderson Gomes, o propósito é ensinar a defesa para o dia a dia, e para isso são trabalhadas técnicas que podem ajudar em situações de emergência até que se consiga chamar por ajuda. Torções, estrangulamentos e alavancas são alguns dos golpes ensinados aos alunos. “O jiu-jitsu já é uma arte de defesa pessoal. Nossa ideia é que o aluno esteja pronto para se desvencilhar de possíveis ameaças e, caso deseje, se desenvolva na luta e até passe a competir”, diz Anderson.

Juliana Burton é uma das alunas que está frequentando as aulas de defesa pessoal. “Eu nunca tinha feito nada parecido e estou adorando. Meu objetivo é me sentir mais confiante caso algo aconteça, pois sabemos que infelizmente a violência existe. Além disso, meu pai sempre praticou, então cresci vendo ele lutando e acho um esporte excelente para qualquer pessoa”, comenta.

A busca por opções diferentes de atividade física também faz com que muitas pessoas escolham a luta. O aluno Felipe Simone, por exemplo, encontrou na aula a possibilidade de unir um esporte com o aprendizado de defesa pessoal. “O jiu-jitsu é uma arte marcial que permite que uma pessoa consiga se defender de um agressor maior e mais forte do que ela. Como sempre gostei de lutas e pratiquei judô quando criança, a aula de defesa pessoal foi uma forma de mudar as atividades e intercalar com a musculação. Meu foco é praticar o esporte e, se necessário, poder me defender”, explica.

A Cia Athletica possui mais de 30 anos de experiência em diversas modalidades de luta. Além do jiu-jitsu, a rede oferece também aulas de muay thai, boxe e MMA. Para as crianças, há a opção da prática de judô e capoeira.