Canon participa da Semana de Cinema do ABC

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

Do dia 25 ao dia 28 de maio, a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, recebe a Semana ABC 2022. Evento anual, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do cinema e do audiovisual as novas tendências de trabalho e gerar reflexões por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior.

A Canon é uma das patrocinadoras do evento e promete levar todo seu lineup de equipamentos para o mercado audiovisual e cinematográfico, e irá expor seus produtos e apresentar as soluções da empresa.

“Será a volta dos eventos presenciais e tenho certeza que poderemos trocar muitas experiências. Mostraremos a nova câmera EOS R5 C pela primeira vez no Brasil, também teremos um mini estúdio para demonstração das lentes Sumire Prime”, afirma Fabio Zuccaratto Migotto, Coordenador de Vendas Broadcast da Canon do Brasil.

E no dia 26 de maio às 16h30 a Canon realizará a mesa de debate, durante a Semana ABC, com o tema: “HDR – Soluções técnicas e possibilidades estéticas”, mediada por Bruno Massao e com a participação especial de três nomes importantes do mercado: João Castelo Branco, diretor de fotografia, Andréia Kaláboa, produtora executiva e Rafael Lopes, colorista e DIT.

A Cinemateca fica no Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, em São Paulo. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita mediante pré-cadastro.

A programação completa pode ser encontrada neste link: https://abcine.org.br/site/semana-abc-2022/

Inscrições no site: https://www.workneteventos.com.br/semanaabc/index.html