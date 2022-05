Microbiologia apoia gestão da qualidade na produção de cerveja

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

A indústria cervejeira nacional cresceu nos últimos anos, chegando a um total de 1.383 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que configura um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior, segundo o Anuário da Cerveja 2020. Mais do que nunca, a gestão da qualidade, a fim de evitar contaminações, tornou-se um diferencial crítico.

É preciso ter acesso rápido a informações precisas durante a produção e pós-embalagem, para manter a qualidade do produto, proteger a imagem da marca e a saúde do consumidor.

A bioMérieux apresentará um portfólio de soluções em microbiologia para apoiar esse mercado, fruto de décadas de experiência na detectação de micro-organismos em produtos alimentícios, na Brasil Brau 2022 – XVI Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, que será realizada em São Paulo, entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

A feira é o maior evento da indústria cervejeira no país e reúne toda a cadeia produtiva do setor, incluindo tecnologias, produtos e serviços. Além do congresso, que reunirá palestrantes de sete países, o evento conta também com o Brewer Lounge, um espaço informal, dedicado à apresentação de conteúdo com novas abordagens onde, a convite da bioMérieux, o especialista Rodrigo Elizalde fará a palestra ‟Brindando com Confiança”.

Em seu estande, a bioMérieux irá apresentar ao público um portfólio de ferramentas de detecção de micro-organismos que pode ser usado por cervejarias de todos os portes, em várias aplicações e estilos de cerveja.

Cada produto tem como alvo um micro-organismo prejudicial à cerveja que, se não for detectado durante a produção, pode afetar a qualidade do produto e a reputação da marca. Essa solução inclui testes direcionados a uma ampla variedade de micro-organismos, como Lactobacillus, Pediococcus e Pectinatus, cujas origens podem estar na matéria prima (água, lúpulo, malte), na própria linha de produção, no ambiente e até mesmo nas pessoas.

Os métodos tradicionais de teste de qualidade, se implementados corretamente, podem até identificar problemas, mas não conseguem fazê-lo com rapidez e eficiência. Informações atrasadas levam a decisões de qualidade reativas feitas após o dano já ter ocorrido. Além disso, essas tecnologias normalmente exigem fluxos de trabalho complicados, caros e difíceis de usar, e os resultados dos testes podem ser ambíguos em relação ao risco de deterioração de um micro-organismo específico.

Por tudo isso, detectar a presença de deteriorantes em tempo real é fundamental para evitar a contaminação das instalações, retenções de produtos ou o envio de cerveja que traga risco ao consumidor.

Mais informações e inscrições: https://brasilbrau.com/

Atuante na área de diagnóstico in vitro há mais de 55 anos, a bioMérieux desenvolve soluções de diagnóstico (sistemas, reagentes, software, serviços) que determinam a origem da doença e o tipo de contaminação. Seus produtos são utilizados principalmente para o diagnóstico de doenças infecciosas. Eles também são usados para detectar micro-organismos em produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos.

De origem francesa, a bioMérieux está presente em 44 países e fornece a mais de 160 países com o apoio de uma rede de distribuidores.