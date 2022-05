Plataforma Bioexplica passa a fazer parte do grupo ALE Tech

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

O objetivo dessa união entre o Bioexplica e a ALE Tech foi aliar a história construída pelo professor Kennedy Ramos à tecnologia e inovação que estão no DNA dessa edtech. A história do Bioexplica iniciou em 2015, quando surgiu a ideia de começar a gravar vídeos de biologia para ajudar estudantes que estavam em busca da realização de seus sonhos.

Em 2019, além de biologia, o professor passou a oferecer curso de física e química. Nesse momento, já existia o sonho de lançar um cursinho completo. Hoje, Kennedy acumula mais de 1 milhão de seguidores nas suas mídias digitais, e o seu canal do YouTube conta com mais de 850 mil inscritos, o que mostra a sua relevância no cenário educacional brasileiro.

Mesmo já impactando tantos jovens, ele decidiu ampliar horizontes e oferecer uma preparação completa. Segundo Kennedy, “os professores do curso foram escolhidos com muita atenção, seguindo um crivo que visa manter, sempre, a principal característica do Bioexplica: o foco na didática”.

Já a ALE tech é uma startup que foi fundada em 2019 pelo grupo ALE, formado por profissionais com mais de 20 anos de experiência na área da educação. O objetivo sempre foi transformar a realidade da educação no Brasil e levar ensino de qualidade para o maior número possível de pessoas.

Algumas iniciativas da empresa já são aplicadas em escolas do Brasil inteiro. É o caso do Nota Máxima, uma solução que proporciona um ambiente virtual de aprendizado para alunos de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Pré-vestibular; e do Mundo Astro, que consiste em uma proposta inovadora: levar a educação para alunos de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental evidenciando a ludicidade e a diversão.

A realidade, então, de 2022 é esta: novos cursos, novas histórias e um novo futuro para os alunos que farão vestibular neste e nos próximos anos.