Pro-Sangue e Capital das Cestas realizam campanha de doação de sangue

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

A Capital das Cestas, empresa que produz e comercializa cestas de alimentos, realiza, em parceria com a Fundação Pró-Sangue uma ação para incentivar doações de sangue. “Além de sensibilizarmos as pessoas, queremos que outras empresas também participem da campanha, incentivando seus funcionários”, informou Everton Helfstein, diretor de marketing da Capital.

No mês de junho todas as cestas básicas da empresa irão com a campanha “Doe Sangue, Salve Vidas” levando também a mensagem do panfleto informativo da Fundação Pró-Sangue sobre agendamento, importância e os requisitos para ser um doador de sangue.

Ao todo serão 50 mil cestas básicas da Campanha, dividida em dezenas de clientes de pequeno, médio e grande porte. Em 2021 a empresa conseguiu o engajamento dos próprios funcionários, colaboradores e clientes, como o Grupo UOL, que levou a mensagem de doação de sangue para cerca de 30 mil famílias de São Paulo. “Essa é uma forma de informar, sensibilizar e incentivar a doação de sangue”, afirmou Adriano Trindade, CEO da Capital das Cestas, completando que “precisamos dar o exemplo e os nossos funcionários se demonstraram muito solidários e engajados ao receberem o convite”.