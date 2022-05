Usuários têm papel decisivo nas inovações voltadas para comunicação visual

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de maio de 2022.

Coletar feedbacks dos clientes é uma maneira de avaliar o nível de satisfação em relação a determinado serviço ou produto oferecido pela empresa. Assim, é possível alinhar processos com base nessas respostas obtidas, além de ser uma medida essencial quando se deseja buscar inovações. Para se ter uma ideia, um estudo da PwC aponta que mais de 30% dos clientes entrevistados abandonariam uma empresa depois de ter uma experiência negativa.

Valorizando esse olhar voltado para os anseios do consumidor, a Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos, vem desenvolvendo inovações em seus equipamentos a partir do feedback dos clientes de diversas partes do mundo, a exemplo do que aconteceu recentemente na terceira geração da linha TrueVis (VG3-640/540 e SG3-540/300 ).

Desde 2016, quando chegou ao mercado a primeira versão, foram comercializadas mais de 23 mil unidades no mundo. “A opinião dos usuários foi crucial para buscar o aperfeiçoamento”, afirma Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

Das solicitações incluem mudanças para operação intuitiva, visando atender inclusive quem não possui muito conhecimento prévio e técnico, ajustes para economia de material e trabalho autônomo. “As inovações tiveram o intuito de trazer para o presente o futuro do mercado gráfico e ao mesmo tempo confirmar o que está no DNA da empresa, que é atender a demanda dos clientes”, finaliza o executivo.