Expo Brasil Solar levou negócios e networking a Belém e Recife

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de maio de 2022.

A Expo Brasil Solar, evento focado no que há de mais atual em soluções para o mercado de energia solar fotovoltaica, teve duas edições regionais recentemente: em 12 de abril, em Belém-PA, e em 19 de maio, em Recife-PE.

Na capital paraense, a feira teve palestras como “A importância da Segurança e Medicina do Trabalho em empresas prestadoras de serviço para prevenção de acidentes”, com o engenheiro Deusomir Junior, “Overload de Inversores – geração versus custo”, proferida por Felipe Régis, coordenador Técnico e Comercial na RB Solar, e “A Importância do Incentivo às Leis Municipais na Geração de Energia Solar”, a cargo do vereador de Belém, Pablo Farah.

A programação também trouxe temas como “Os Desafios do Empreendedorismo no Setor Solar”, com Walber Friths, diretor de Operações da Belsol Tecnologia, “A Política da Sustentabilidade com Ênfase na Energia Solar”, pela especialista Kelvyn Ogawa, “Alavancando suas vendas através de Tecnologias disruptivas”, com Ricardo Saraiva, diretor Comercial da Edmond Solar, e “Cuidados e riscos em instalações fotovoltaicas em estruturas sem uma análise técnica preliminar”, a cargo de Wanderson Moreira, CEO da Solar Brasil Engenharia.

Complementaram o evento palestras como “Técnicas Para Vender Sistema de Energia Solar”, ministrada por Grimualdo Rodrigues Pastana, coach e terapeuta, “A importância da energia solar no mercado de veículos elétricos no Brasil”, por Walber Oliveira, “Seguro Solar: uma projeção do setor”, pelo especialista comercial Marcos Guimarães, “Perfil comportamental e sua importância nos negócios”, por Gláucia Dias, da GAP Consultoria, “O Cenário da Energia Solar no Norte do Brasil”, por Ana Cristina Minarini. e “Como aumentar o faturamento com o setor de Pós Vendas”, com Marcela Alana, líder operacional da SolarView.

Já em Recife, a feira contou com o mesmo board de palestras especializadas, além de incrementos como “Oportunidades e Estratégias para Expansão do Setor Fotovoltaico no Estado de Pernambuco”, ministrada por Rudinei Miranda, presidente da Apesolar, “Alavancando suas vendas através de Tecnologias disruptivas”, com Ricardo Saraiva, diretor Comercial da Edmond Solar, e “Como desbloquear a comunicação para ter sucesso em vendas”, proferida por Mirian Campos, treinadora de equipes de Vendas e Master Coach.

Também ocorreram as apresentações “Soluções Financeiras Caixa- Energia Renovável”, ministrada pela gerente geral da Caixa Econômica, Rafaela Neves, “Marketing digital para integradores: como prospectar seu negócio no mundo digital”, com Paulo Botelho, CEO da BOT Marketing Digital, “Como aumentar o faturamento com o setor de Pós Vendas”, por Júlio Alves, consultor Comercial da SolarView PRO, “Jovens Empreendedores Ingressando no Mercado Fotovoltaico”, com o engenheiro Júlio César, da Electric Station Engenharia, e “A Geração Distribuída no Mercado Livre de Energia”, com Fábio Azevedo, diretor da Merx Energia.

A Expo Brasil Solar é uma realização da Start Produções, organizadora que já realizou mais de 100 palestras, somando mais de 500 horas de eventos em mais de 20 cidades brasileiras, nas quais se reuniu um público superior a 5 mil visitantes, conferindo mostras de mais de 100 expositores.