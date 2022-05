Precificação Dinâmica tem ganhado espaço no mercado

* Por: DINO - 25 de maio de 2022.

A Precificação Dinâmica é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas para oferecerem preços flexíveis aos seus clientes de acordo com as necessidades de consumo deles. Para criarem os cálculos personalizados, levam em conta o conhecimento do comportamento dos seus clientes, a oferta e demanda, a sazonalidade e os preços praticados pela concorrência, entre outras variáveis.

O mercado percebeu que com a Precificação Dinâmica é mais fácil se adaptar com agilidade e de maneira competitiva às constantes mudanças do cenário empresarial e tem buscado novas formas para calcular os seus preços e oferecer benefícios, como descontos. A automação desse processo flexível de cobrança já é possível por conta de ferramentas oferecidas por empresas como a Fintera, que oferece 3 opções de precificação: padrão (preço fixo), por volume e escalonado.

A flexibilidade tem sido praticada pelas empresas que têm que, constantemente, buscar conhecer seus consumidores e atender suas necessidades. A Precificação Dinâmica traz muitas vantagens, pois aumenta a margem de lucro da empresa, proporciona melhor custo-benefício para o cliente e permite criar diferenciais competitivos.

Este tipo de precificação pode ser aplicado em diversos setores de produtos e serviços, pois permite que sejam criadas faixas de preço de acordo com as regras pré estabelecidas pela empresa. Porém, o ideal é que os cálculos sejam feitos por ferramentas que automatizam os processos para evitar erros.

Por isso, é importante buscar por um parceiro que forneça Inteligência Artificial, o que já é uma tendência entre os administradores de empresas que querem organizar, mensurar, planejar e realizar tarefas do financeiro das empresas de maneira automatizada e integrada.