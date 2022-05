Universidade Nomus disponibiliza treinamentos para trabalhadores da indústria

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de maio de 2022.

Neste mês de maio, foi lançada a Universidade Nomus, um canal de ensino à distância (EAD) voltado para pessoas de todo o Brasil com interesse em assuntos acerca da indústria, como gestores, colaboradores e estudantes de engenharia, entre outros.

Para inaugurar a plataforma, dois treinamentos já estão disponíveis: Introdução ao PCP na Fabricação de Máquinas e Equipamentos, gratuito, e Implantação Método Lean 2.0. Ambos serão acessados por meio de convites enviados pela coordenação. De acordo com o diretor de marketing, André Quintão, mais de 600 de pessoas foram contempladas com os primeiros convites gratuitos, sendo priorizadas as fábricas que já utilizam algum sistema da empresa.

Para junho, está previsto o treinamento de Introdução ao MRP, voltado para melhor gestão das matérias primas. Os cursos são ministrados pelos engenheiros e diretores da Nomus (nomus.com.br) e podem ser acessados de qualquer dispositivo móvel.

Além da tecnologia

A competitividade no segmento de indústrias de transformação e prestadores de serviços industriais é alta e, por isso, desenvolver competências ou modernizações que colaboram para a melhoria dos resultados pode significar o sucesso ou fracasso do negócio.

Entretanto, atualizar o maquinário ou implementar um software são apenas alguns dos projetos necessários para se realizar um processo de alta performance em todas as pontas da operação. Também é preciso qualificar as pessoas para que possam ir para além de apenas operar essas máquinas ou outras tecnologias, mas de serem capazes de analisar dados e agir de maneira assertiva com base em um plano, pois é isso que se espera em uma gestão eficaz.

“Acreditamos que trazer informação atualizada, com linguagem simples, e com olhar mais do mercado pode realmente mudar o jogo do setor industrial, pensamos que a tecnologia e a educação são o caminho para boa gestão”, destacou um dos professores da escola, Thiago Leão.

A empresa de tecnologia curadora da Universidade Nomus, apesar de ter como cerne de atuação a criação de sistemas de gestão, já disponibiliza seus especialistas para a geração de conteúdo instrucional desde 2014, através do Blog Industrial, que se tornou um dos maiores portais do país sobre a temática; e também por meio de treinamentos para profissionais e palestras em faculdades de engenharias e administração; todos gratuitos.