BrasilCenter abre 200 vagas de emprego em Juiz de Fora

* Por: DINO - 26 de maio de 2022.

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a abertura de mais de 200 vagas de trabalho na cidade de Juiz de Fora (MG). As oportunidades são para operadores de call center maiores de 18 anos, com Ensino Médio Completo e, de preferência, experiência na área de atuação. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar seu currículo no site da companhia para iniciar as etapas de seleção on-line.

“As vagas abertas em Juiz de Fora são exemplos claros de como a BrasilCenter está crescendo de forma consistente. A região é bastante importante para nossa estratégia de negócios. Estamos à procura de talentos locais que nos ajudem neste caminho de expansão”, afirma Jucineide Sousa, Gerente de RH da BrasilCenter. “Nossa missão é entregar a máxima qualidade em cada atendimento. Para isso, investimos na busca de uma equipe motivada, diversa e focada na resolução das mais diferentes demandas dos clientes.”

As vagas também estão abertas a pessoas com deficiência (PCD). As posições de call center contam com jornada de seis horas e diversos benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros. Além disso, algumas das oportunidades são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador. Os contratados devem demonstrar engajamento e iniciativa, com foco para atingir as metas e desafios propostos pela empresa.

Serviço:

Cadastro de currículos disponível em: https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br/