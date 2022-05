Empresário lista principais cuidados do dia a dia com a barba

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de maio de 2022.

Uma rotina que inclui o uso de shampoos, condicionadores e óleos especiais. Engana-se quem pensa que esse ritual de beleza se restringe aos cabelos. Cada vez mais, esses cuidados têm sido incorporados por homens que buscam exibir uma barba bonita e saudável, o que movimenta o setor de cosméticos masculinos, uma vez que 88% dos brasileiros utilizam algum tipo de barba, conforme pesquisa realizada pela All Things Hair, em parceria com o Opinion Box.

Segundo informações da consultoria Research & Markets, o segmento de cosméticos e produtos de beleza voltado para homens alcançou um faturamento de US$ 69 bilhões (R$ 340,79) em 2020, e deve chegar a US$ 78,6 bilhões (R$ 388,21 bilhões) em 2024. De acordo com o Euromonitor Brasil, o mercado brasileiro é responsável por 13% do total.

Paralelamente, uma sondagem encomendada pela Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), e divulgada pela VC/SA, apontou que oito entre dez homens acreditam que “foi-se o tempo em que só as mulheres se preocupavam com a beleza”. Além do mais, quase metade (43%) dos participantes se identificaram como “supervaidosos”.

Rafael Proença, sócio e diretor da Barba Brava, e-commerce de cosméticos masculinos, acredita que os brasileiros devem incluir em sua rotina de cuidados pessoais cuidados específicos para a barba. “A atenção com a barba deve ir além do corte: é preciso ter zelo com itens como lavagem, penteado e adotar precauções na hora de comer e beber, entre outras coisas”, afirma Proença. A seguir, a reportagem reuniu as principais orientações do especialista para os barbudos:

Higiene é tudo

Para começar, Proença destaca que resíduos de comida podem cair na barba e se acumular entre os pelos e, “apenas água” não conseguirá eliminá-los. “A pele da região precisa ser bem limpa para evitar os fungos que causam caspa. Por isso, é fundamental o uso de um shampoo e condicionador específicos para a barba, que deve ser higienizada pela manhã e à noite. Assim, além de limpa e com cheiro agradável, os fios ficarão mais maleáveis e brilhosos”.

Barbearias podem ajudar

O especialista recomenda visitas periódicas a uma barbearia. “Se você tiver habilidade, pode fazer a manutenção dos fios em casa, utilizando tesoura, máquina e lâmina. Mas, para reforçar recortes, linhas e organizar todos os pelos, um bom profissional pode ajudar. Uma barba bem-feita vai melhorar ainda mais sua aparência”.

Cada barba, uma barba

Proença conta que é preciso combinar o estilo da barba com o formato do rosto, o que ajuda a acentuar traços ou disfarçar algo incômodo. “A barba pode transformar a aparência, por isso, use-a a seu favor. Você não precisa ter a barba igual à de alguém: cada barba é única e você deve explorar isso”, ressalta. “Desse modo, procure um profissional experiente que saberá indicar qual corte ficará melhor para o seu rosto e quais cuidados você deverá seguir para manter os fios em dia”.

Kit a tiracolo

Além do shampoo, é necessário apostar em um kit com óleo para barba, balm e pente, afirma o empresário. “O shampoo lava, o óleo ajuda a hidratar os fios, o balm alinha e dá volume aos pelos e o pente e a escova ajudam os fios a ficarem no devido lugar”, explica; “E, no caso das barbas longas, pentear evita que os fios fiquem embaraçados e com nós, além de eliminar detritos acumulados”.

Maus hábitos, nunca mais

“Evite passar as mãos na barba a todo o momento. As nossas mãos carregam bactérias que você iria preferir manter longe do seu rosto”, assinala Proença. “Além do risco de causar algum tipo de alergia ou irritação na pele, esse hábito ajuda a deixar os fios opacos, oleosos em excesso, fracos e pode causar, até mesmo, a queda dos pelos”.

Hidratação é fundamental

O especialista observa que manter os fios hidratados é importante para não ressecar o pêlo e a pele por baixo. Deste modo, lavar a barba de maneira apropriada é o primeiro passo para uma boa hidratação dos fios.

Alimentação e descanso

Assim como as demais células do corpo, a barba precisa de proteínas que são obtidas por meio da ingestão de alimentos para crescer e se regenerar, afirma Proença. Por isso, uma dieta balanceada que inclua proteínas e vitaminas é essencial. “Das vitaminas, algumas das responsáveis pelo crescimento saudável da barba são as do complexo-B, além de vitamina D, ferro, zinco e ácido fólico”.

E, tal como após um treino na academia, o descanso é importante para fomentar o crescimento e manutenção da barba, complementa. “É durante a noite que o seu organismo processa a maior parte dos nutrientes para a correta distribuição, gerando os hormônios necessários para o crescimento da barba”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.barbabrava.com.br/