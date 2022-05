Empresas aceleraram transformação digital: para estudo, 87,5% estão no processo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de maio de 2022.

Os negócios têm se tornado cada vez mais dependentes de soluções tecnológicas. Prova disso é que 87,5% das empresas brasileiras agilizaram seus projetos de transformação digital no primeiro ano da pandemia de Covid-19, de acordo com o “Índice de Transformação Digital Dell Technologies 2020”, da empresa estadunidense Dell.

De forma síncrona, mais da metade (54%) dos empreendedores digitais iniciaram as atividades há menos de um ano, conforme dados da pesquisa “Panorama de Negócios Digitais Brasil 2020”, conduzida pela Spark Hero.

Para Daniel Franco, CTO na Interligados Soluções em Tecnologia – que atua com soluções em tecnologia e ferramentas para redução de custos -, os dados deixam claro que os negócios, novos ou consolidados, têm se tornado cada vez mais dependentes de soluções tecnológicas, e essa dependência é uma consequência da necessidade de escalabilidade, agilidade e economia que os negócios precisam para alcançar o crescimento almejado.

Pensando nisso, a Interligados auxilia startups com a criação de MVPs (Minimum Viable Product, na sigla em inglês – Produto Mínimo Viável, em português) que validam um negócio novo, até empresas de maior porte que precisam de mão de obra especializada ou soluções específicas para o crescimento e escalabilidade do negócio.

“A celeridade do mundo moderno faz com que empresas que não se atualizam e não modernizam seus processos fiquem para trás ou sejam substituídas por empresas e startups que possuem uma mentalidade de negócio mais moderna e enxergam as despesas com tecnologia como investimento”, articula.

Soluções tecnológicas podem orientar e impulsionar negócios

De acordo com Franco, empresas de tecnologia podem auxiliar com elementos, como design, estruturação, funcionalidades e necessidades do sistema, até o apoio que vai além do desenvolvimento, como a formação de um novo negócio. “A Interligados, por exemplo, já participou de diversos desenvolvimentos de MVPs. As startups, normalmente, não possuem uma equipe grande e, muitas vezes, possuem pouco conhecimento em tecnologias”.

Em termos de viabilidade, prossegue, a empresa já chegou a recusar um projeto de aplicativo de pedido de comida por entender que o cliente precisava amadurecer a ideia para não investir seu dinheiro esperando retorno imediato, quando a realidade não seria essa. “Assim, empresas que entendem do mercado e que possam dar ideias e sugestões para que o MVP seja funcional e atenda à expectativa dos clientes são essenciais”.

Segundo o CTO na Interligados Soluções em Tecnologia, soluções tecnológicas são fundamentais para empresas de maior porte que precisam de mão de obra especializada ou soluções específicas para o crescimento e escalabilidade do negócio. “As empresas já consolidadas, normalmente buscam melhorias ou soluções específicas. Para isso, vale buscar o apoio de uma equipe qualificada, que trabalhe com empresas de grande porte”.

Neste cenário, prossegue ele, os arquitetos de software desempenham um papel importante, pois vão além da tecnologia e possuem um olhar geral sobre o sistema ou o negócio em si. Com isso, conseguem avaliar a melhor solução para determinado negócio, podendo ser desde integrações entre sistemas que as empresas já utilizam, até o desenvolvimento de um sistema próprio.

“A adesão a soluções tecnológicas oportuniza ajustes específicos e necessários para que o negócio consiga a agilidade, economia e escalabilidade que precisa, já que um sistema próprio é todo pensado para o cliente em questão”, afirma. “Por isso, o investimento em soluções tecnológicas pode determinar a assertividade de negócios de diferentes segmentos e portes”, conclui Franco.

Para mais informações, basta acessar: https://interligados.com.br/