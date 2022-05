Ferramentas de WFM são solução para empresas com trabalhadores essenciais

* Por: DINO - 26 de maio de 2022.

Quem gerencia um negócio sabe que os profissionais não são, exatamente, todos iguais. Os frontline workers (trabalhadores de linha de frente, em tradução livre), por exemplo, são as pessoas que, nas organizações, fruto da natureza das suas funções, têm como principal ambiente laboral o trabalho no exterior ou fora do contexto de escritório.

Pedro Pinto, Partner Sales Manager da SISQUAL® WFM explica que “são um bom exemplo de frontline workers os colaboradores que efetuam a limpeza e manutenção dos espaços públicos e recolha de lixo, bem como em outras áreas, como a construção civil, organização de eventos e área comercial, entre outros”, detalha. “Existem, obviamente, colaboradores desta categoria em quase todas as verticais, e cada um com as suas nuances específicas”, complementa.

As áreas do varejo ou saúde, prossegue, têm também este conceito. “Embora possa ser efetuado em ambiente indoor, muitas tarefas têm de ser realizadas ciclicamente com recurso a mobilidade interna, e bastante flexibilidade, o que implica nem sempre estar nos mesmos locais de trabalho. A título de exemplo, podemos citar tarefas como reposição de estoques, trocas interdepartamentais e serviços a domicílio, entre outras”.

SISQUAL®WFM oferece vantagens na gestão de trabalhadores essenciais

Pedro Pinto destaca que, como todos os trabalhadores, os frontline workers necessitam ter qualidade de vida nos seus empregos e interações com as organizações com quem colaboram. “O principal objetivo de uma ferramenta de WFM é aumentar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade das empresas, fornecendo soluções que permitam planear, otimizar ineficiências e dar visibilidade a toda a organização sobre a sua operação em qualquer momento, desde o colaborador de campo à chefia de topo”.

O especialista exemplifica que, para os frontline workers, ferramentas de gerenciamento de força de trabalho permitem a comunicação com chefias e departamentos de RH (Recursos Humanos) de forma ágil e efetiva. “Além disso, a solução centraliza a informação essencial em um único local, de modo simples, acompanha o colaborador em todas as fases do seu dia a dia, onde quer que esteja, e desmaterializa todos os processos referentes a pedidos de férias, ausências e justificações, entre outros”.

WFM pode indicar as próximas tendências para o segmento

O especialista afirma que, nos últimos anos, marcaram a tendência o trabalho remoto ou híbrido, que são realidades que vieram para ficar. “O que já existia relativamente a soluções tecnológicas para este segmento, por vezes, era muito específico ou fazia parte de uma abordagem quase experimental”, articula. “Atualmente, o que se nota é o alargamento e aperfeiçoamento destas soluções a setores e categorias profissionais que não tinham essa necessidade e que agora a consideram incontornável ou mesmo essencial”.

Para o profissional, empresas de WFM, em particular os setores de inovação e de desenvolvimento, devem manter o seu foco e esforço diário em evoluir e criar novas soluções. “Deste modo, estar atento à vanguarda das soluções de WFM é a melhor forma de responder aos diferentes mercados e à evolução da gestão do maior ativo de qualquer empresa, as pessoas”.

Ferramentas de WFM têm soluções diversas para frontline workers

De acordo com Pedro Pinto, ferramentas de WFM atendem especificamente às necessidades dos frontline workers, pois efetuam registros de assiduidade com atributos, inclusive, da mesma pessoa, associados a diferentes centros de custo, e registros de assiduidade associados a diferentes equipes ou projetos.

“Vale destacar que soluções de gerenciamento de força de trabalho também oportunizam a visualização de coordenadas GPS dos registros de assiduidade em serviços externos, a geração de relatórios sobre os diferentes registros, diferenciando o que é assiduidade (carga horária programada) e os registros mais granulares da localização ou equipe a que estão associados ao longo de um dia de trabalho”, diz.

Esta opção permite ao colaborador de campo a possibilidade de registrar tarefas externas planeadas e dar feedback do tempo real despendido em cada tarefa. “Além disso, permite, tanto à organização como à pessoa, validar se o planejamento está correto ou se é necessário ajustá-lo”, acrescenta. Alguns sistemas também oferecem a possibilidade de se comunicar prontamente com os frontline workers quando necessário. “Uma vez inseridas as principais competências e responsabilidades de cada colaborador, é possível, durante picos de produtividade, avisar da necessidade via app”.

Por meio dessas soluções, segundo o Partner Sales Manager da SISQUAL® WFM, os profissionais podem se candidatar a um determinado dia ou turno previamente identificado pela organização. “Neste caso, podem ser efetuadas trocas de turnos ou dias entre colegas, com aprovação imediata da chefia”, diz.

Por fim, Pinto sublinha que a tecnologia atualiza as alterações em tempo real, tornando estas e outras informações disponíveis no sistema de WFM – e os frontline workers são os principais beneficiários destas soluções. ”Ferramentas de gerenciamento de força de trabalho já possibilitam que as empresas consultem os horários e plano de trabalho de cada colaborador de modo simples e prático, o que é benéfico para todos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/