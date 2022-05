Porto Alegre sedia curso de lente de contato dental com caso clínico ao vivo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de maio de 2022.

O Brasil tem o maior número de dentistas no mundo, concentrando cerca de 19% dos profissionais, de acordo com uma publicação do CFO (Conselho Federal de Odontologia). Paralelamente, o país ocupa a quarta posição na lista das nações com os maiores mercados da chamada Odontologia Estética – segmento que atua na área de cosmética e restauração dental -, conforme publicado pelo portal Segs.

Neste cenário, Porto Alegre sediará a segunda edição de um curso de lentes de contato dental com caso clínico ao vivo no Brasil, voltado a profissionais de odontologia. A formação “Lentes de Contato Dental – Ciência e Prática” ocorrerá na Chair Side Porto Alegre, entre os dias 23 e 25 de junho, com a participação do Dr. Diego Dalla Bona, dentista, ex-professor de Odontologia nos Estados Unidos e diretor científico da Chair Side.

De acordo com o Dr. Marcelo Borille, dentista responsável pelo evento e pela clínica Dr. Marcelo Borille Odontologia Estética, a ideia da atividade surgiu de uma necessidade do mercado. “O curso foi idealizado a partir da grande procura por colegas da profissão em busca de ajuda para os seus casos. Muitos dentistas me procuravam para pedir auxílio e tirar dúvidas, com diversos questionamentos em relação a como executar a técnica para conseguir bons resultados”.

Segundo o especialista, o curso de lentes de contato dentais tem, como público-alvo, dentistas que já trabalham há algum tempo e querem ter mais segurança para realizar a técnica. “A formação deve discorrer sobre o conceito de preparos, o passo a passo da preparação de reduções, acabamento, SDI e moldagem”.

Além disso, prossegue, os participantes aprenderão sobre tomada de cor, provisórios para laminados, cimentação, prova das lentes de contato, tratamento, isolamento para cimentação das lentes dentárias, ajustes de oclusal e resolução de casos. A primeira edição do evento aconteceu entre os dias 31 de março e 2 de abril, também na Chair Side.

Perspectivas pós-pandemia

O número de consultas odontológicas caiu de forma significativa ao longo da pandemia de Covid-19 no país, conforme dados de uma pesquisa realizada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas). Segundo o estudo, o índice de redução foi de 80% no sistema público, ao passo que no setor privado a queda foi de 30%.

De forma síncrona, a “Pesquisa Nacional de Saúde”, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019 e divulgada em 2020, demonstra que, em média, apenas metade dos cidadãos (49,4%) fez uma visita ao dentista em um período de 12 meses.

Na visão do Dr. Borille, passada a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, muitos brasileiros têm retomado os cuidados da saúde odontológica, o que impacta no crescimento da busca por procedimentos como as lentes de contato dental, variante técnica mais delicada do que as facetas de porcelana.

“A curto e médio prazo, o mercado de lentes de contato dental seguirá em uma crescente, uma vez que o segmento de odontologia estética vem expandindo cerca de 300% ao ano nos últimos cinco anos”, conclui, citando dados da SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética).

Para mais informações, basta acessar: https://www.lentedecontatodental.poa.br/