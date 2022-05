Colégio Visconde de Porto Seguro realiza o VIII Scratch Month Porto 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de maio de 2022.

Durante todo o mês de maio acontecem as comemorações do SCRATCH DAY, evento do MIT Media Lab que incentiva a aprendizagem de programação de forma lúdica. O Colégio Visconde de Porto Seguro, por meio das aulas de letramento digital, dissemina o ensino de programação de forma a potencializar o interesse dos alunos e ao mesmo tempo desenvolve os conceitos de aprendizagem criativa.

A ideia do evento é apresentar para toda a comunidade as criações dos alunos, que envolveram os conhecimentos STEM por meio da integração dos recursos: MicroBit, Arduino, Makey Makey, Lego Wedo e Lego EV3. Desta forma os alunos programaram seus próprios jogos, animações, histórias interativas, montam e programam robôs. Além disso, em rede, os estudantes podem compartilhar suas criações com outras pessoas na comunidade online. Nesta edição, o VIII Scratch Month Porto – 2022 traz diversos desafios, oficinas, live divertida e informativa, além da realização do III GameJam, onde os alunos são desafiados a criar um jogo em um curto espaço de tempo.

Em 2022, o evento terá um modelo híbrido, que contará com workshops para pais e professores, além de outras dinâmicas para alunos, realizadas em formato presencial. O evento tem o objetivo de envolver os estudantes com noções de algoritmo e programação, desenvolvendo suas habilidades e aprofundando o conhecimento na realização de projetos digitais que envolvam essas competências. O Scratch, projeto do grupo Lifelong Kindergarten desenvolvido no Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), está completando 15 anos, contribuindo com o aprender a pensar de maneira criativa, a raciocinar de forma sistemática e a trabalhar — habilidades essenciais para a vida no século XXI.

Para a Diretora de Educação Digital do Colégio Porto Seguro, Joice Lopes Leite, o evento estimula os estudantes a utilizar novas linguagens, enquanto exercitam a interação dentro e fora das telas. “Com o retorno das atividades presenciais, o estímulo do uso dos mais diversos sistemas e algoritmos se faz necessário para que os alunos desenvolvam habilidades de comunicação, cooperação, criatividade e resolução de problemas, enquanto interagem com a máquina e entre outros indivíduos. No Colégio, os alunos dos Ensinos fundamental I e II aprendem conceitos de programação e pensamento computacional desde a Educação Infantil, por meio de atividades lúdicas e interativas, com a utilização de aplicativos como o Scratch Jr”, disse Joice.

A programação do Scratch Month Porto2022 conta também com diversas atividades a serem realizadas em sala, durante as aulas de Letramento Digital, para os alunos do Ensino Fundamental I, II e 1ª e 2ª série do Ensino Médio.

Programação completa: http://scratchday.portoseguro.org.br (site tem versão ingles, alemão e português