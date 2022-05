Empresas aumentam treinamentos on-line de colaboradores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de maio de 2022.

Pesquisa recente feita pela ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento), em parceria com a Integração Escola de Negócios, traçou um panorama da área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) no Brasil e constatou um crescimento significativo do ensino à distância (EAD) de colaboradores de empresas durante a pandemia. A pesquisa está em sua 16ª edição e é referente ao ano de 2021.

No primeiro ano da pandemia (2020), segundo a Associação, 56% dos cursos de treinamento foram presenciais. O número caiu para 31% em 2021, quando 69% de todos os treinamentos foram feitos de forma on-line. A pesquisa considerou 522 empresas respondentes em todo o Brasil e também comparou os dados com resultados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde o treinamento on-line representou 83% de todos os cursos de T&D feitos em 2021.

A situação, concluiu a pesquisa publicada neste ano, é exatamente oposta à de 2019, período pré-pandemia, quando 71% dos cursos de T&D no Brasil foram presenciais, contra apenas 29% feitos de forma on-line. Os setores de serviços e administração pública foram os que mais aderiram ao EAD para treinar seus colaboradores, com 79% e 82% de horas de treinamento feitas de forma on-line, respectivamente.

Danilo Parise, CEO da Ludos Pro, startup de tecnologia educacional para Treinamento e Desenvolvimento, comenta que a pesquisa comprova o que o mercado já vinha observando: “uma forte procura por novas soluções digitais de aprendizagem e treinamento”. Dentre os treinamentos EAD realizados em 2021, apenas 8% não contaram com nenhuma tecnologia desenvolvida especialmente para isso, contra 33% que foram feitas através de plataformas que permitiam aulas ao vivo e 28% que foram realizadas com aulas gravadas.

O Treinamento e Desenvolvimento é definido pela ABTD como “um conjunto de ações propostas pela empresa para capacitar os seus colaboradores” e que tem o objetivo de dar suporte aos funcionários para avançarem em suas carreiras profissionais dentro da empresa.

“É importante que a empresa tenha um processo de capacitação de seus colaboradores, desde treinamentos pontuais de curto prazo a práticas de longo prazo, de forma contínua, que irão trabalhar as competências de cada colaborador, incluindo o crescimento em suas funções”, explica Parise.

O setor de serviços, que fez uma porcentagem expressiva de seus treinamentos de forma on-line em 2021, aumentou de 15 para 28 o número de horas anuais de treinamento por colaborador, quando comparado com o ano anterior, segundo a pesquisa da ABTD. Isso pode indicar, segundo Parise, uma correlação positiva que evidencia o potencial do ensino à distância no T&D. “Existe um potencial grande de crescimento para os próximos anos: o mercado global de e-learning foi estimado em US$ 250,8 bilhões no ano de 2020 e deverá atingir US$ 457,8 bilhões até 2026. O Brasil tem um grande potencial para acompanhar esta tendência de crescimento global dos próximos anos”, finaliza o CEO.

Para saber mais, basta acessar http://www.ludospro.com.br