Operação Urbana impacta na valorização imobiliária da região Chucri Zaidan

* Por: DINO - 27 de maio de 2022.

Mais uma fase da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi entregue e isso impacta diretamente o mercado imobiliário, valorizando empreendimentos com mais áreas verdes próximas e com a intenção de melhorar a mobilidade urbana.

As Operações Urbanas são métodos de intervenção pública, introduzido na legislação brasileira pelo Estatuto da cidade em 2001, reguladas pelo Plano Diretor, aprovadas por meio de lei municipal, que estabelecem regras específicas e incentivos para consolidação populacional de uma área da cidade.

Em 2020, a Assembleia de São Paulo aprovou o Plano Urbanístico Complementar Chucri Zaidan que faz parte da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. O projeto prevê o alargamento, a abertura e a readequação de vias, além da implantação de praças e áreas verdes.

São operações públicas integradas com o mercado imobiliário, emitindo o Certificado de potencial Adicional de Construção (Cepac) que permite edificações mais altas do que determinadas pela lei de zoneamento, em contrapartida aos valores investidos na melhoria da região.

Neste último mês de abril foi entregue a primeira fase do novo Parque Bruno Covas, à beira da Marginal do Rio Pinheiros. Até o momento, estão funcionando apenas a ciclovia e a pista de caminhada, no trajeto entre as pontes Cidade Universitária e João Dias. Antes da entrega oficial em abril, o parque só ia até a ponte Cidade Jardim.

O projeto do parque Bruno Covas seguirá até a Ponte do Jaguaré. De acordo com o secretário estadual, o Parque Linear Bruno Covas contará com centros de convivência, quadras e áreas de descanso.

O plano é integrar o novo parque ao Parque do Povo e ao Parque Villa-Lobos, ambos na zona oeste de São Paulo. Além disso, terá ligação com a tradicional ciclovia da Marginal Pinheiros, do lado oposto ao Parque Bruno Covas.

São 650 mil m² que revitalizaram uma antiga ciclovia, que carecia de segurança e era apelidada de “faixa de gaza”, uma área asfaltada para pedestres, área de recreação infantil, uma cafeteria e uma loja de bicicleta que funciona como oficina também.

Além disso, foi aprovada pela assembleia de São Paulo a PL que implementa a construção do Parque Linear na Avenida Chucri Zaidan, complementando a Operação Urbana Chucri Zaidan.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 7% dos brasileiros usam a bicicleta como meio de transporte principal, em São Paulo são mais de 107 mil, de acordo com o Anda SP, que usam bicicletas todos os dias na região metropolitana

Os maiores benefícios do Parque Linear estão relacionados ao lado recreativo, porém ele também traz a melhora da qualidade do ar e o microclima do bairro. Um parque no meio da cidade possibilita relaxamento, mais contato com a natureza e uma mudança de visual que promove conforto.

O verde de um Parque Linear contrasta com os prédios empresariais da outra margem, oferecendo uma estrutura que favorece a mobilidade por bicicletas e diminui a poluição. Um passo que pode transformar os arredores de uma das vias mais movimentadas de São Paulo em conjunto com a despoluição.

Além da evidente melhora na qualidade de vida dos residentes, essa operação está trazendo forte valorização para os imóveis da região. Uma pesquisa feita em 2017 pelo Datazap demonstrou que a proximidade com áreas verdes pode valorizar mais de 2,5% um imóvel.

Impulsionados pela baixa vacância no eixo Berrini-Chucri Zaidan, projetos residenciais e comerciais na região terão proximidade com áreas verdes e já é possível observar os impactos desses novos parques.

Um bom exemplo de empreendimento na região é o Extension Berrini, com obras aceleradas e localizado no encontro desses importantes endereços.

O projeto procura atender essas demandas de uma vida mais sustentável e com área verde próxima. Além de unidades totalmente planejadas para automação residencial, já prioriza e incentiva o uso da bicicleta: cada unidade terá uma vaga de automóvel e uma própria para bicicletas.

Isso significa que um morador da região poderá disfrutar do futuro Parque Linear e se locomover por São Paulo usando o Parque Bruno Covas.