Centro de Beleza lança linha para terapia capilar vegana

* Por: DINO - 27 de maio de 2022.

Estudos apontam várias mudanças tecnológicas na área de beleza, onde as pessoas têm se importado mais com a sustentabilidade e o bem-estar coletivo e individual. Prova disso é que os cosméticos veganos e livres de componentes tóxicos têm sido constantemente procurados pelo público. Uma pesquisa da Grand View Research indica que o mercado global de cosméticos veganos deve atingir US$ 20,8 bilhões até 2025, uma taxa de crescimento anual de 6,3%.

Atenta a essa transformação, o L’eclat Centro de Beleza, espaço que conta com um mix de serviços que englobam toda a área de estética e beleza, lançou no dia 16 de maio a Mon Moi (em português “Meu Eu”), uma linha para terapia capilar vegana.

Tayza de Souza Desideri, representante da marca Mon Moi, explica que depois de um período tão desgastante para todos, o que acabou acarretando diversas patologias no couro cabeludo, é essencial contar com a terapia capilar aliada a cosméticos. “A terapia evita e retarda males como a alopecia, tricotilomania, caspas ou seborreia entre outras disfunções ligadas à desidratação, ressecamento, má formação e falta de crescimento dos fios. Por isso, estamos promovendo o lançamento da Mon Moi, que dispõe de óleos essenciais, shampoo, condicionador, máscara, leave in, dentre outros produtos que possuem o objetivo de melhorar a saúde capilar”.

Além da preocupação com a saúde e bem-estar, a marca preza pela sustentabilidade. Os produtos são embalados em potes e frascos da linha BIO que possuem em sua composição uma resina que colabora para uma decomposição mais rápida, uma vez descartados em ambientes propícios, passam por estágios de oxidação e biodegradação, o que possibilita a conversão de sua maior parte em H2O, CO2 e biomassa.

“Enquanto plásticos comuns levam décadas para se decompor, os potes oxibiodegradáveis levam cerca de dois anos neste processo”, finaliza Tayza.

O L’eclat Centro de Beleza, está localizado à rua Dr. Paulo Barra, 1506. Mais informações podem ser obtidas por meio dos perfis do Instagram @leclatcentrodebeleza e @monmoioficial ou pelo telefone (16) 99163-3661.