CMR Surgical expande a presença do robô cirúrgico Versius na América Latina

* Por: DINO - 27 de maio de 2022.

A CMR Surgical (CMR), empresa global de robótica cirúrgica, anunciou hoje a introdução do Sistema Robótico Cirúrgico Versius® no Brasil, marcando o lançamento da CMR Surgical na América Latina (LatAm). O Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, Rede D’Or, em São Paulo, é o primeiro hospital do Brasil a adotar o Versius, que está sendo usado como parte de um programa de cirurgia robótica de múltiplas especialidades. Para apoiar o crescimento no Brasil e na região da América Latina, a CMR abriu seu primeiro escritório em São Paulo.

No Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or, o Versius está sendo usado em um grande número de casos nas áreas de ginecologia, urologia e cirurgia geral, incluindo cirurgias como prostatectomia, bypass gástrico, reparo de hérnia, histerectomia e colecistectomia. As plataformas cirúrgicas com auxílio robótico, como o Versius, proporcionam aos cirurgiões precisão e destreza para facilitar a execução de procedimentos cirúrgicos complexos por meio de cirurgias minimamente invasivas. A região da América Latina tem uma forte demanda por dispositivos digitalmente avançados de alta tecnologia e está realizando rápidos avanços na adoção da cirurgia robótica na prática clínica.

Bertrand Weil, Diretor de Desenvolvimento Comercial da CMR Surgical, disse: “Na CMR, estamos totalmente comprometidos em levar os benefícios da cirurgia minimamente invasiva a todos os que precisam dela. O Brasil é um país altamente avançado, com um crescimento significativo nas oportunidades para a robótica cirúrgica, o que o torna um cenário ideal para a introdução do Versius. Desde a aprovação regulatória pela Anvisa, concedida no final do ano passado, temos sido rápidos para atender à demanda pelo Versius, uma nova opção versátil para cirurgiões e hospitais que também beneficia os pacientes. Continuaremos impulsionando o crescimento da CMR no Brasil e ansiamos por expandir nosso alcance na América Latina construindo parcerias com interessados do setor de saúde para implementar avanços no cuidado cirúrgico de seus pacientes”.

Dr. Carlos Eduardo Domene, Diretor de Robótica da Rede D’Or, comentou: “Em um curto espaço de tempo, seu apoio nos possibilitou concluir uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos com o Versius, o que tem sido um grande benefício para a minha equipe. A versatilidade do sistema me permitiu executar cirurgias bariátricas complexas com precisão e facilidade. O tamanho pequeno e a modularidade do Versius nos permitem movimentar o sistema com facilidade entre salas de cirurgia de modo a obter um alto aproveitamento do sistema em nossa rotina diária, levando os benefícios da cirurgia robótica a um número maior de nossos pacientes”.

O Brasil é um mercado estrategicamente importante para a CMR, que fez um investimento significativo para estabelecer uma presença forte e expandir suas operações comerciais em toda a América Latina. A CMR espera ampliar rapidamente sua capacidade operacional e sua base de funcionários qualificados em todo o Brasil e na região da América Latina.

Mario Ferradosa, Diretor Comercial para a América Latina na CMR Surgical, disse: “O Brasil tem um sistema de saúde diversificado, com um desejo de inovar e grande apreciação pelas tecnologias avançadas. É fantástico ver que o Versius está sendo apresentado a cirurgiões importantes, que estão buscando um sistema robótico compacto que lhes possibilite realizar mais cirurgias minimamente invasivas e atingir suas metas. Criamos equipes de especialistas para responder rapidamente ao interesse dos prestadores de serviços de saúde e para prestar a nossos clientes os melhores serviços na categoria durante a introdução do Versius em suas salas de cirurgia”.

A expansão da CMR na América Latina acontece após a aprovação regulatória do Versius pela Agência Regulatória de Saúde brasileira, a Anvisa. Outras instalações do Versius também estão em curso no Brasil e no Chile, onde se espera que os primeiros casos tenham início brevemente. Com o lançamento do Versius no Brasil e no Chile, a CMR tem planos de continuar aproveitando o impulso com lançamentos rápidos no mercado latino-americano para atender a demanda pela cirurgia robótica, que é uma categoria em rápido crescimento na região. A presença da CMR na América Latina soma-se à sua crescente presença global nos mercados de toda a Europa, do Oriente Médio, Ásia e Austrália, onde o Versius está sendo usado para realizar procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades, incluindo ginecologia, cirurgia colorretal, cirurgia torácica, cirurgia geral e urologia.

O sistema robótico cirúrgico Versius

O Versius® redimensiona as expectativas da cirurgia robótica e encaixa-se em praticamente qualquer sala de cirurgia, integrando-se perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, aumentando a probabilidade de cirurgia robótica minimamente invasiva. A concepção portátil e modular de Versius permite ao cirurgião utilizar apenas o número de braços necessários para um determinado procedimento.

Através de biomimética do braço humano, Versius oferece aos cirurgiões a possibilidade de escolherem um posicionamento otimizado do acesso, além da destreza e precisão de pequenos instrumentos totalmente articulados. Com visão 3D HD, controle de instrumentos fácil de usar e uma escolha de posições de trabalho ergonômicas, o console aberto do cirurgião tem o potencial de reduzir o stress e a fadiga e permite uma comunicação clara com a equipe cirúrgica. Pensando laparoscopicamente e operando roboticamente com Versius, pacientes, cirurgiões e profissionais de saúde podem todos se beneficiarem do valor que a cirurgia robótica com minimamente invasiva traz.

Sendo muito mais do que um robô, o Versius capta dados significativos com seu amplo ecossistema digital para apoiar a aprendizagem contínua de um cirurgião. Por meio do aplicativo Versius Connect, Versius Trainer e do registro clínico CMR, Versius disponibiliza uma riqueza de conhecimentos para, em última análise, melhorar os cuidados cirúrgicos.