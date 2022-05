Bolsas de estudo estão sendo disponibilizadas por faculdade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

Com inscrições até 9 de junho, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) oferece 89 bolsas de estudo de até 100% para os cursos superiores de Tecnologia em Radiologia e de Tecnologia em Sistemas Biomédicos. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 121 vagas no Vestibular 2022/2. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da FCMSCSP, no endereço eletrônico http://www.fcmsantacasasp.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 20,00. Para solicitar uma bolsa de estudos, o candidato deverá escolher a modalidade Cota Social.

Para o curso superior semestral noturno de Tecnologia em Radiologia, serão disponibilizadas 53 vagas ao todo, sendo 15 na modalidade Ampla Concorrência e 38 na modalidade Cota Social, com bolsas de estudo entre 50% e 100% da mensalidade. As inscrições para o Vestibular 2022 do curso de Tecnologia em Radiologia podem ser feitas aqui.

Já para o curso semestral noturno de Tecnologia em Sistemas Biomédicos, serão disponibilizadas 68 vagas ao todo, sendo 17 na modalidade Ampla Concorrência e 51 na modalidade Cota Social, com bolsas de estudo entre 50% e 100% da mensalidade. As inscrições para o Vestibular 2022 do curso de Tecnologia em Sistemas Biomédicos podem ser feitas aqui.

Para concorrer a bolsa, o candidato deverá escolher a modalidade cota social no momento da inscrição

Para concorrer a uma bolsa de estudos, parcial ou integral, em ambos os cursos, o candidato deverá optar pela modalidade Cota Social no momento da inscrição. Além disso, após aprovado no vestibular, deve-se atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos em edital e entre outros, comprovar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) para os candidatos à bolsa integral de 100% (cem por cento); e de renda familiar per capita bruta de até 3 salários mínimos (três) para a bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento).

Candidato poderá utilizar a nota do Enem para classificação

No Vestibular 2022/2, o candidato poderá optar por realizar a prova ou utilizar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a classificação. A opção deverá ser informada no momento da inscrição. Independentemente de o candidato optar por realizar a prova ou utilizar a nota do Enem para obter a classificação, a lista final para o preenchimento de vagas será única. Somente poderão ser utilizadas notas do Enem de provas realizadas nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2021.

Para os candidatos que optarem pela seleção via Enem, o Boletim Individual de Desempenho deverá ser gerado em formato PDF (diretamente da página do INEP) e encaminhado à FCMSCSP por meio do e-mail [email protected], no período de 20 de abril a 09 de junho de 2022.

Aumenta a busca por profissionais da área

De acordo com a Catho, site de buscas de empregos, ocorreu um crescimento de 732% na procura pelos profissionais tecnólogos em Radiologia, revelando o desenvolvimento da empregabilidade da área, que possui, atualmente, um salário inicial de, aproximadamente, R$ 3 mil reais, com uma carga horária de 24 horas semanais. O curso de tecnólogo em Sistemas Biomédicos, por sua vez, possui um salário inicial de R$ 3,7 mil e 44 horas semanais.

Formação mais rápida

Ambas as graduações demoram menos tempo do que a maioria dos cursos: em apenas 3 anos, o aluno tem o seu diploma de tecnólogo em Radiologia ou de tecnólogo em Sistemas Biomédicos. As aulas práticas acontecem desde o primeiro semestre, sendo realizadas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, além de outras instituições parceiras da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Serviço

O quê: Vestibular 2022/2 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Quando: Inscrições até 09 de junho de 2022

Quanto custa: Taxa de inscrição de R$ 20,00

Como se inscrever: Somente pelo site www.fcmsantacasasp.edu.br

Data da prova: A prova será realizada no sábado, 11 de junho de 2022, das 10h às 12h, no Campus da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, situado junto ao Complexo

Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Rua Doutor Cesário Motta Júnior, 61, Vila Buarque, São Paulo-SP.

Como concorrer a uma bolsa de estudos: o primeiro passo para estar apto a concorrer a uma bolsa de estudos é ser aprovado no vestibular 2022/2. Para concorrer a uma bolsa de estudos, parcial ou integral, em ambos os cursos, o candidato deverá optar pela modalidade Cota Social no momento da inscrição, além de preencher os critérios socioeconômicos estabelecidos em edital, como, entre outros, comprovar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) para os candidatos à bolsa integral de 100% (cem por cento) e de até 3 salários mínimos (três) para a bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento).