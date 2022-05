Como contratar a nova geração? Elenco realiza workshop com consultora de RH

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

A Elenco Associados segue com sua programação de eventos e palestras com o objetivo de proporcionar conhecimento e divulgação de novas metodologias empresariais para os associados. O último encontro aconteceu na loja Incomum Casa e Jardim, no dia 4 de maio, uma quarta-feira, e abordou um tema recorrente aos gestores. A nova geração chega ao mercado de trabalho com novas culturas e conhecimentos, e a palestra abordou a importância de estar atualizado diante da nova geração de colaboradores.

A responsável por falar sobre o tema foi a Consultora em RH e Treinamento, Flávia Brigagão Bertagnolli: “A principal dica para lidar com a nova geração é a comunicação, hoje o colaborador pensa mais no ganho individual, é algo cultural e que permeia pelos jovens. É errado esse pensamento? Não, mas cabe a reflexão em como o gestor deve trabalhar o estímulo a esse funcionário”, explicou a consultora.

“Uma dificuldade que nós encontramos hoje é a empatia, às vezes o gestor gosta mais de um contato frente a frente, com informações mais lentas, já o jovem quer usar a tecnologia e procura o imediatismo. É importante ter a sensibilidade de leitura e encontrar um equilíbrio”, conclui Flávia Brigagão Bertagnolli que falou para os gestores associados presentes no workshop.

O encontro faz parte da programação da Elenco Associados, que procura a busca pelo aperfeiçoamento e excelência nas empresas e melhor entrega dos serviços dos arquitetos, engenheiros e designers de interiores associados.