E-Summit 2022 será híbrido e acontece no dia 9 de junho em Ribeirão Preto-SP

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

O e-Summit chega a sua terceira edição e pela primeira vez o congresso de marketing digital acontece de forma híbrida, presencial, no centro de convenções do hotel Wyndham Garden e online, na plataforma Gothr. Um evento cheio de experiências com nomes fortes do mercado de marketing e estratégias, contando seus cases de forma descontraída em conjunto com ativações sensoriais e instalações relacionadas ao universo digital.

“Depois de dois anos de eventos online por conta da pandemia, onde alcançamos 15 mil acessos ao E-Summit em 2021, estamos muito felizes por, enfim, realizar também de forma presencial. Esse ano promete muitas surpresas, experiências sensoriais, atrações interativas, feira de negócios presencial e online. Estamos trazendo especialistas do mercado pela primeira vez a Ribeirão Preto e também fortalecendo o cenário local com artistas e empresas locais. A expectativa é oferecer uma experiência única para o mercado de marketing digital em Ribeirão Preto”, fala André Patrocínio, CEO da Etus e um dos idealizadores do E-Summit.

O evento já está com os ingressos à venda com três oportunidades de acompanhar o E-Summit: online, presencial no Hotel Wyndham Garden no dia 09 de junho e VIP presencial na sede da Etus no dia 10 de junho. A última opção traz um conteúdo limitado a no máximo 40 pessoas que poderão conhecer a estrutura da empresa, participar de ações exclusivas e

O evento com 10 horas de conteúdo, realizado pela Etus espera reunir mais de 300 pessoas presenciais e encerrará com um happy hour. Em breve, a organização irá divulgar a grade de palestras e atrações artísticas. As inscrições para o E-Summit 2022 já podem ser feitas pelo site: www.esummit.show

Serviço:

E-Summit 2022

Data: 9 de junho, das 9h às 19h

Local: Hotel Wyndham Garden, Av. Wladimir Meirelles Ferreira, 856 – Jardim Botânico

Ingressos: www.esummit.show