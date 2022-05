Escritórios online de contabilidade surgem como alternativa no mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

Quando chega a época do “Leão”, apelido dado ao Imposto de Renda, muitas pessoas físicas e jurídicas se lembram de calcular seus arrecadamentos e finanças a fim de não sofrerem sanções fiscais ao não fazerem a declaração devida do imposto. Para muitos, é só esse o momento em que os serviços de contabilidade se tornam importantes e são contatados. No entanto, um escritório de contabilidade pode ser muito mais útil no decorrer do ano do que na data citada.

Tendo como principal atividade gerenciar a parte fiscal, patrimonial e tributária de um negócio ou pessoa, o escritório de contabilidade visa sanar os problemas possíveis em relação ao fisco, por exemplo, a partir de ações tomadas a partir do conhecimento técnico e teórico desse tipo de atuação. Muitos leigos se aventuram em fazer sozinhos tais atividades, o que diversas vezes gera dores de cabeça posteriores caso sejam feitas de modo inadequado. Todavia, escritórios online estão surgindo com o intuito de mediar de forma menos burocratizada essas transações.

Suany Nascimento, CEO da Já Calculei, escritório on-line de contabilidade, aponta que a contabilidade on-line é um serviço que chegou ao mercado com a proposta de desburocratizar e aperfeiçoar o antigo modelo de contabilidade, buscando oferecer, assim, uma série de benefícios para a empresa. Este serviço feito de modo on-line tem como meio um sistema web para que os clientes tenham acesso às informações da sua empresa de qualquer lugar e a qualquer hora.

Com a contabilidade online, serviços que antes careciam de mais mediações podem se tornar mais acessíveis, tais como:

Disponibilizar as notas fiscais emitidas e recebidas em um portal web;

Enviar ao portal web os comprovantes de despesas e extrato bancário da empresa;

Baixar os documentos, anexados no portal pela equipe do escritório online;

Obrigações Legais: elaborar e transmitir todas as obrigações legais com a Receita Federal, governo do estado e prefeitura;

Impostos: calcular todos os impostos da empresa e emitimos as guias para pagamento.

Outro foco do escritório de contabilidade online é atuação nas relações trabalhistas da companhia, acompanhando a abertura e encerramento de contrato da empresa, emitindo os documentos de contratação e demissão, fazendo os pagamentos dos funcionários e demais atividades que envolvem a equipe, no que diz respeito à parte contábil da empresa.

Para saber mais, basta acessar https://www.jacalculei.com.br/