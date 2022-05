Gás limpo pode se tornar nova fonte de energia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

Uma empresa de tecnologia disruptiva confirmou hoje que avançou em sua busca por inovar com uma fonte de energia chamada “gás limpo”, que não apenas fornecerá um suprimento alternativo ao gás natural, mas também terá zero emissões de CO2 e estima-se que será mais barato do que os atuais fornecimentos de energia doméstica e comercial em até 80%.

O gás limpo, que é neutro em carbono com emissões líquidas zero, dará às economias globais acesso a um suprimento barato e infinito de energia limpa. É importante ressaltar que permitirá que os países mantenham a segurança de seus suprimentos de gás e energia, ao mesmo tempo em que cumprem suas metas líquidas zero neutras em carbono. Essa descoberta pode desempenhar um papel importante na reversão da crise energética global, reduzindo significativamente os custos de energia para os setores de consumo e empresas em um momento em que a crise do custo de vida está se agravando e a inflação atingiu a máxima de 40 anos.

O avanço científico foi feito por uma equipe da Voltage Enterprises, uma empresa de tecnologia disruptiva com sede em Abu Dhabi. A empresa, que foi financiada pela Aquarius Global, uma empresa de investimentos e incubadora de tecnologia também sediada em Abu Dhabi, está trabalhando em mais inovações e projetos de tecnologia disruptiva.

Com o codinome KINETIC 7™, o avanço científico é uma fonte de energia de gás limpo que é um gás estável e eficiente derivado exclusivamente da água. Embora a criação de um gás a partir de água como o hidrogênio não seja nova, o KINETIC 7™ tem uma química molecular diferente do gás hidrogênio. Por exemplo, o gás hidrogênio é obtido por eletrólise, onde a água destilada pura (H2O) é decomposta em gases (H2) e (O2). Isso não apenas usa uma enorme quantidade de energia para criar o processo molecular como requer armazenamento de alta pressão e tem um ponto de fulgor baixo, tornando-o muito instável.

A tecnologia patenteada KINETIC 7™ reconstrói e converte a água em aglomerados moleculares, que são carregados eletricamente para criar uma oxidação e fricção constantes. Isso torna as moléculas mais eficientes, fazendo com que elas vibrem, o que por sua vez cria um gás muito reativo, proporcionando um gás e uma chama limpos.

Ao contrário do gás hidrogênio, o KINETIC 7™ também é inerte, tornando-o um gás seguro e controlável para fornecimento doméstico e industrial. Mais importante ainda, a economia de custos usando o KINETIC 7™ será substancial em relação aos custos atuais de gás e energia. Os geradores KINETIC 7™ que criam o gás limpo serão fabricados com altos padrões na Europa. O processo atual de fabricação do gás é aprovado pela UE e certificado pela CE.

Rick Parish, fundador e presidente executivo da incubadora de investimentos Aquarius Global, que financiou a pesquisa e o desenvolvimento da Voltage Enterprises, disse:

“O KINETIC 7™ representa mais de oito anos de pesquisa científica, desenvolvimento e inovação tecnológica por uma equipe dedicada de cientistas e disruptores tecnológicos, todos trabalhando para produzir uma fonte de energia limpa que é neutra em carbono, significativamente mais barata, estável e eficiente – mas disruptiva em todos os sentidos ao status quo.

Rick Parish acrescenta que “da mesma forma que a energia solar está sendo usada atualmente em residências, o KINETIC 7™ permitirá que as famílias produzam sua própria fonte de energia de gás limpo, usando água e uma pequena quantidade de eletricidade. O custo para criar o gás limpo é mínimo. A unidade do gerador KINETIC 7™ será adaptada às casas. O produto plug-n-play, que usa uma pequena quantidade de energia CA ou CC e água, permitirá que o proprietário aproveite os mesmos benefícios de gás natural/GLP sem os altos custos, interrupções no fornecimento e aumentos dramáticos de preços. Uma unidade de parede externa pode ser instalada em uma residência doméstica e usada para fogões e fornos, sistemas de água quente, aquecimento ambiente e piso aquecido.”

Parish comenta ainda que “com o KINETIC 7™, temos a primeira fonte de energia de gás limpo comercialmente viável do mundo que pode ser usada em residências. Ao mesmo tempo, o KINETIC 7™ pode impulsionar a produção e fabricação industrial em larga escala, fornecendo energia limpa e neutra em carbono proveniente da água. Prevemos que o KINETIC 7™ será 80% mais barato do que os atuais suprimentos de energia. Isso não só ajudará a resolver a crise global de gás e energia, mas a inovação permitirá que países e economias mundiais mantenham a estabilidade no setor de energia, reduzam custos e mantenham a segurança do suprimento.”

Uma série de testes de P&D do “mundo real” está em andamento usando o KINETIC 7™ em propriedades residenciais para fogões domésticos, sistemas de água quente e aquecimento residencial. Várias fábricas e indústrias de engenharia também fazem parte de um programa de P&D para integrar a tecnologia e usar o gás limpo em várias aplicações comerciais e industriais.

Prevê-se que, após a conclusão de mais testes de P&D, um programa de implantação da tecnologia e gás limpo em residências e instalações comerciais possa começar dentro de 6 a 12 meses. A Voltage Enterprises confirmou que está a cerca de três meses de fabricar os fogões de cozinha e aquecimento portáteis miniaturizados que fornecerá aos países em desenvolvimento.

Mais anúncios são esperados da empresa nos próximos meses, pois também procura parceiros globais de energia para trabalhar e ajudar na rápida difusão e implantação da tecnologia de gás limpo.

Para mais informações sobre a Aquarius Global e Voltage Enterprises, basta entrar em contato com Gerard Franklin, Chefe global de relações públicas e comunicações. E-mail: [email protected] e telefone:+44 07376-604981