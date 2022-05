Investimentos em publicidade aumentam na região Norte do Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

Os investimentos em publicidade na região Norte do Brasil aumentaram 23% em 2021, comparado com 2020, segundo dados do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão) na pesquisa Cenp-Meios. A televisão aberta ainda é o veículo com maior investimento, 42,2%, seguido da mídia exterior, 22,4%, e a internet, 11,6%.

A internet vem em um aumento crescente no Norte, de 2019 até 2021 cresceu 77% nos investimentos. No Brasil, essa mídia já é a segunda mais usada, com 33,5%. A televisão aberta ainda é a primeira, com 45,4%. No país, foram investidos em publicidade R$ 19,7 bilhões em 2021.

Apesar de ainda representar apenas 1,4% nos investimentos em publicidade no Brasil, o crescimento no Norte mostra um aquecimento no mercado impulsionado pela recuperação dos setores de comércios e serviços.

Cleiton Pena, criador da Pen6 Marketing, considera que o crescimento do investimento em publicidade na região Norte pode estar relacionado à popularização do uso de ferramentas digitais. “Hoje a internet está presente em todos tipos de campanhas publicitárias, mas durante a pandemia houve um boom que aumentou a procura em mais de 40% pela publicidade digital”, disse.

A última Pesquisa de Maturidade do Marketing Digital e Vendas do Brasil aponta que o marketing digital tem sido cada vez mais buscado pelas empresas e negócios. O estudo diz que 94% das empresas usam o digital como estratégia de crescimento. Entretanto, 95% reconhecem que precisam melhorar suas estratégias e 40% não sabem o que fazer com os dados coletados. Em relação a isso, Pena comenta que é necessário cada vez mais organização do mercado regional para que as ferramentas façam sentido aos clientes, anunciantes e agências, pois cada vez mais será necessário agregar canais digitais e ferramentas em um lugar só.

Outro dado importante é que no final do ano passado a pesquisa Consumo Online do Brasil, mostrou que 1 em cada 4 brasileiros pretende continuar fazendo compras online diariamente após a pandemia. O estudo mostra ainda 98,3% das pessoas entrevistadas preferem fazer compras online porque são mais fáceis, 97,3% admitem que gostam da experiência. E 91% dos brasileiros compram online “sempre ou “normalmente”. O que para Cleiton Pena demonstra que as soluções para publicidade online que são criadas a partir de agora precisam ter dados e informações que possibilitem os consumidores a terem uma experiência personalizada e contextual e principalmente ser mais assertiva.

Para mais informações, basta acessar https://aquivaleapena.com/