Moda festa alto padrão retoma mercado com maior efervescência

* Por: DINO - 30 de maio de 2022.

Gradativamente o uso de máscaras em locais fechados foi sendo liberado em todo o país, e o comércio de festas retomou suas atividades, porém com ritmo ainda mais acelerado.

As celebrações entre amigos e familiares voltaram com força após o confinamento, que durou cerca de dois anos e impediu a realização de confraternizações vinculadas a valores tradicionais, como festas de 15 anos, formaturas e casamentos.

No ramo dos vestidos voltados para essa classe de eventos, o longo período de portas fechadas e escassez de estoque foram motivos do fechamento de diversos estabelecimentos, já que não havia insumos em razão da pandemia. Por outro lado, os eventos acumulados ao longo desse período sofreram com o afunilamento de opções.

De acordo com Juliet Torres, proprietária da Villa Paris, loja especializada na locação desses itens e adereços relacionados, “por se tratar de um mercado mais refinado, esse foi um período de desafios que foram superados apenas por empresas que tiveram um bom planejamento financeiro”. Ela conta, ainda, que houve a necessidade de aumentar o estoque recentemente no pós-pandemia, já que a demanda aumentou em função de outros estabelecimentos que haviam fechado suas portas. “Neste momento, retomamos as atividades com efervescência e estamos conseguindo atender a todas as necessidades”, afirma.

Para maiores informações, é possível acessar o site www.villaparis.com.br