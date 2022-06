Festival criativo traz 100 opções de marcas para presentear no Dia dos Namorados

31 de maio de 2022.

Em 5 de junho, das 10h às 18h, acontece a Fair&Sale Vila Nova, um festival criativo que reúne 100 marcas de pequenos empreendedores, de diversos segmentos, além de 20 opções de gastronomia e programação cultural gratuita. O evento será na Praça Cidade de Milão, em Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo – SP. Para essa edição, o tema central será o Dia dos Namorados, trazendo opções diversificadas e criativas de presentes para a data.

Aliás, datas comemorativas são importantes para o setor de vendas, como o Dia dos Namorados. E após o período da pandemia, os casais agora querem sair e comemorar o relacionamento em grande estilo. De acordo com pesquisa, 72% dos brasileiros querem comemorar o dia 12 de junho fora de casa – número maior que os 58% do ano anterior (“Dia dos Namorados – IM” da MindMiners – Negócios Globo – amostragem 500 pessoas – mar/2022).

Para quem busca comemorar desde a semana anterior, na Fair&Sale tudo acontece ao ar livre (opção para quem quer sair, mas ainda não se sente confortável para ambientes fechados), com entrada gratuita e pet friendly; tem pocket shows ao vivo, programação cultural gratuita, espaços kids e playground pet para o cachorro da família participar da diversão.

Já para os casais que pretendem comemorar o dia 12 em casa, a Fair&Sale traz uma curadoria de vinhos, geleias, pimentas, granolas, massas artesanais e muitos outros itens para preparar uma refeição especial no conforto do lar. Aliás, a pesquisa da MindMiners revelou que 31% do público entrevistado pretende fazer uma refeição em casa na data.

Além disso, o presente também é um ponto crucial. A Fair&Sale reúne 100 marcas expondo seus produtos feitos em processo artesanal, nas categorias moda, acessórios, casa & decor, jardim, ilustração & papelaria, kids e autocuidado. “Para a edição de Dia dos Namorados, fizemos uma curadoria de marcas que realmente trouxessem opções interessantes para se tornarem presentes inesquecíveis, que gerem boas lembranças.”, diz Renata Eisinger, cofundadora da F&S.

Fair&Sale Vila Nova – Especial Dia dos Namorados

Praça Cidade de Milão, em frente ao Portão 7 do Parque Ibirapuera, em SP

05/06 (domingo)

10h às 18h

100 negócios criativos

Área gastronômica com mais de 20 opções

Pocket shows ao vivo 13h e 15h com Banda Cucamonga

Música na praça de alimentação das 11h às 16h com Dj Nacim

Espaço playground PET com Weasy

Espaço relax com Dayline Energia

Espaços de brincar livre para bebês, crianças e toda a família com a Be Gym Espumados e Maricota Faz Festa

Oficinas de artes com a Frô

Evento ao AR LIVRE

Entrada gratuita e pet friendly

www.instagram.com/fairesale

