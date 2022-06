Dia Nacional da Reciclagem: embalagens flexíveis participam da economia circular

Compartilhe Facebook

31 de maio de 2022.

Segundo estudo encomendado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast), 1,4 milhão de toneladas de plásticos foram destinadas para reciclagem no Brasil, em 2020. Desse montante, pouco mais de 168 mil toneladas de material foram perdidas durante o processo, por problemas como contaminação, uso de cor, mistura de tipos de polímeros, odores e degradação térmica e mecânica. Mas a utilização de novas tecnologias pode solucionar esses desafios e otimizar a circularidade do plástico na cadeia, principalmente os flexíveis.

Um problema no processamento dos resíduos de filme plástico flexível é a formação de géis causada pela degradação na recuperação do material, comprometendo sua resistência. Um novo aditivo (IrgaCycle® PS 031) possui uma mistura de matérias-primas para atacar todos os desafios da reciclagem mecânica de filmes, mantendo propriedades técnicas, como índice de fluidez.

Os filmes plásticos, contendo PEBD (Polietileno de baixa densidade) e PEBDL (Polietileno Linear de Baixa Densidade) reciclados e estabilizados com o aditivo obtêm resultados superiores nos testes de tração, indicando ganhos relevantes em resistência mecânica.

“Uma consequência direta da menor degradação está relacionada com a baixíssima formação de géis no polímero, que pode chegar até 70%. Desta forma, o filme produzido com resina PCR terá qualidade e boa resistência mecânica”, afirma Bruno Belanga Granja, líder do B-Cycle na BASF para a América do Sul.

A eficiência do maquinário é outro ponto importante, pois há menos paradas para manutenção e limpeza, e redução de até 50% na produção de sobras nas produções. “Isso beneficia três pontos importantes para recicladoras e fabricantes: otimização de tempo, redução de custos e ganho de produtividade”, conclui o gestor.

A tecnologia faz parte do portfólio B-Cycle, da BASF, composto por soluções para as diferentes etapas do processo de reciclagem, desde a lavagem até a extrusão, contribuindo com a qualidade e preservação das características do material plástico reciclado e favorecendo a economia circular.