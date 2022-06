Combate a piolhos vira negócio em expansão em São Paulo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

A infestação por piolhos e lêndeas ainda é muito frequente, chegando a mais de 2 milhões de casos ao ano. Essa situação atinge especialmente crianças em idade escolar e, ao contrário do que muitos pensam, pode acometer também adultos e até mesmo bebês. Os tratamentos tradicionais muitas vezes são agressivos e não resolvem completamente o problema.

Muitos pais e professores têm procurado ajuda profissional de especialistas com objetivo de tratar e desmistificar a pediculose. A procura por tratamentos para piolhos e lêndeas disparou durante a pandemia, com novos casos aumentando em quase 50%.

Em São Paulo, a eliminação de piolhos virou um negócio em expansão. A empresa PiolhoLess, o primeiro centro de tratamento para pediculose no Brasil, acaba de inaugurar uma nova unidade no bairro de Perdizes.

PiolhoLess Perdizes: franquia acaba com piolhos e lêndeas em até duas sessões

O centro de tratamentos PiolhoLess surgiu após a empresária Mariana Cobo, identificar a necessidade de uma solução para tratar casos de pediculose no Brasil.

“Sou mexicana e já morei em diversos países que possuíam algum método para resolver casos de piolho. Mas, quando cheguei no Brasil, em 2018, percebi que não havia nenhuma empresa especializada no tratamento de piolhos e lêndeas. Foi nesse momento que vi na PiolhoLess, a oportunidade perfeita para combater casos de pediculose no país”, explica Mariana Cobo, CEO e fundadora da PiolhoLess Brasil.

Assim como a filial de Vila Olímpia, a nova unidade em Perdizes também conta com cabines de atendimento individualizadas, recepção onde acompanhantes poderão aguardar pacientes menores de idade e comprar os produtos exclusivos da marca para continuidade do tratamento em casa.

O método PiolhoLess utiliza uma tecnologia de aspiração nos fios. Após essa etapa, são aplicados os produtos do Kit PioLess, exclusivos e de origem natural, com a ajuda de um pente fino de metal. Todos os produtos utilizados durante o tratamento são atóxicos e não agridem os fios e couro cabeludo, podendo ser utilizado por crianças e adultos de todas as idades.

A PiolhoLess reforça que mantém a discrição de todos os clientes. Além disso, todas as cabines e produtos utilizados no tratamento são rigorosamente higienizadas e esterilizadas entre um paciente e outro.

“Após quase cinco anos de negócio, é muito gratificante ver que a PiolhoLess deu certo e continua expandindo. Ao contrário do que muitos pensam, a pediculose é uma infestação muito comum e precisa ser tratada o quanto antes. Somos o primeiro centro de tratamento dedicado exclusivamente ao combate de piolhos e lêndeas no Brasil e hoje, além da filial de Vila Olímpia, crianças e adultos de todas as idades já podem contar com nossos serviços também em Perdizes. As expectativas são grandes e esperamos, em breve, abrir oportunidades para franqueados”, comemora a empresária.