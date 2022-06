Mercado magistral impulsiona investimentos estrangeiros no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

O Brasil recuperou uma posição e subiu para o 7º lugar no ranking dos países que mais atraíram investimento estrangeiro em 2021, segundo levantamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O investimento estrangeiro no Brasil passou de US$ 28 bilhões em 2020 para US$ 58 bilhões no ano seguinte, o que representa um crescimento de 133%.

Ainda em comparação a 2019, antes da pandemia, o fluxo de investimento estrangeiro para países emergentes subiu menos, mas há um setor que tem puxado esse crescimento de forma constante. Trata-se do mercado magistral (medicamentos manipulados), cujo Panorama Setorial atualizado em 2021, aponta para números crescentes de abertura de farmácias de manipulação em todas as regiões do país, além do crescimento contínuo de empresas internacionais que apostam nesse mercado. Com crescimento de 6% na abertura de negócios e quase 7 bilhões em faturamento, o setor se consolida com aumento do número de oportunidades de trabalho e especializações, além de consumo em plena ascensão.

Uma das empresas expoente desse quadro é o Grupo Fagron, líder mundial em medicina personalizada, presente em mais de 35 países, com sede na Holanda. Há 11 anos no Brasil, o grupo já investiu mais de 360 milhões em aquisições de empresas do setor, e continua investindo de 4 a 5% do faturamento em melhorias contínuas das operações. O investimento mais recente ocorreu na FSBR (Fagron Service Brasil) em Anápolis, no estado de Goiás. Só nessa planta foram 60 milhões de reais em um projeto de expansão que trouxe modernidade e qualidade de nível internacional para o fracionamento e distribuição de insumos farmacêuticos, cosméticos e ingredientes alimentares que chegam com padrões acima da média para as farmácias de manipulação de todo o Brasil. Essa foi só a primeira parte da expansão de Anápolis que já aporta mais investimentos para melhorar toda a tecnologia da empresa.

Isso dá continuidade a um caminho de confiança no país. “O investimento de mais de 60 milhões de reais foi uma conquista brasileira, o Brasil é o quinto maior país do mundo e o primeiro da América Latina, com mais de 210 milhões de brasileiros aprendendo que personalizar medicamentos traz muitos benefícios à saúde, o que aponta que temos muito a crescer e vamos continuar investindo”, afirma Rafael Padilla, CEO do Grupo Holandês.

Com os investimentos, a planta passou de 5.656 para 8.630 metros quadrados, de 34 para 41 boxes de fracionamento, aumentando sua capacidade de 570 para 800 toneladas/mês. A FSBR – Fagron Service Brasil, atende 6 das 10 empresas do Grupo no país e os controles de segurança presentes nas mais diversas fases entre recebimento e entregas de medicamentos, são inéditos para o mercado magistral.

“Não medimos esforços para trazer para o Brasil os melhores equipamentos de produção, climatização adequada e controles de processo e de qualidade, que garantem padrão de entrega internacional. A estrutura dos boxes possui diferencial de pressão e sistema de ar classificado (HVAC), que evita qualquer tipo de contaminação nos insumos fracionados. Todos os processos são acompanhados por uma equipe técnica e farmacêuticos treinados continuamente pelo Grupo Fagron”, afirma Joaquin Covo General Manager da FSBR.

No início deste ano, mais de 200 profissionais do mercado, entre prescritores, farmacêuticos, dentistas e médicos puderam visitar as instalações em um open house que os levou de todas as partes do país a conhecer de perto as instalações, a convite da FSBR- Fagron Service Brasil.

Segundo Ivan Maróstica, Gerente Geral do Grupo Latam, “trata-se de um mercado que irá com certeza mudar as previsões dos economistas mais céticos, puxando os números de investimentos estrangeiros no país para cima, gerando emprego e aumentando a especialização na área de saúde”.

Presente em mais de 35 países, o Grupo Fagron é um conglomerado multinacional que tem o propósito de criar o futuro da medicina personalizada. É ainda o único no Brasil a ter a certificação de boas práticas de distribuição e fracionamento da ANVISA e a aprovação do FDA. Conta com dez empresas no Brasil: Excipienta, Fagron Brasil, Fagron Genomics, Fagron Lab, Fagron Tech, Florien, Infinity Pharma, Mypack, Organic Compounding e Via Farma.