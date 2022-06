Segunda Jornada Paulista da Fertilidade será para médicos de todas as áreas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de junho de 2022.

Este ano, a Jornada Paulista da Fertilidade, será realizada exclusivamente para médicos e trará o tema: “O planejamento reprodutivo das mulheres médicas” com o intuito de abrir espaço para a troca de informações e experiências dessas profissionais acerca da maternidade e da sua vida profissional, refletidas pelas mudanças de comportamento da mulher moderna do século XXI. https://youtu.be/YHEScTBK2mo

Com base em um estudo feito nos EUA pelos médicos: Ariela L. Marshall, MD, Vineet M. Arora, MD, MAPP, and Arghavan Salles, MD, PhD, mulheres médicas têm 10% mais dificuldade de engravidar do que as demais mulheres. A infertilidade tem inúmeras consequências físicas, emocionais e financeiras e pode ter um impacto negativo no bem-estar do médico.

Os autores do estudo, os quais experimentaram o tratamento para a infertilidade, chamam a atenção para os desafios em torno da infertilidade médica e da preservação da fertilidade. Eles propõem três estratégias para abordar a infertilidade do médico: aumentar a educação e a conscientização sobre fertilidade, começando na graduação de medicina e estendendo ao longo do curso com cobertura de seguro e acesso à avaliação, e gerenciamento da fertilidade oferecendo suporte para aqueles que passam por tratamentos de fertilidade.

Eles acreditam que a implementação dessas sugestões causaria um impacto significativo em estagiários e médicos atuantes, ajudando-os a construir hábitos saudáveis que impactariam positivamente em seu bem-estar físico, emocional e financeiro.

“Acreditamos que as médicas são mais suscetíveis à infertilidade principalmente por mais frequentemente adiarem a maternidade. Além disso, a influência dos maus hábitos como estresse, falta de sono, má alimentação e abuso de substâncias, também podem prejudicar a fertilidade”, diz Rodrigo Romano, Presidente da Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva.

O evento contará com a presença de médicos convidados que irão discutir e trocar informações com os presentes. A abertura do evento será às 18h, no Centro de Saúde da Mulher Pro Matre, Rua São Carlos do Pinhal, 174 – Bela Vista – São Paulo/SP e termina às 21h com um coquetel. As inscrições são gratuitas e limitadas e poderão ser feitas online, através do site da Jornada Paulista da Fertilidade: www.jornadadafertilidade.com.br

Programação do evento:

– Abertura;

– Avaliação do potencial reprodutivo feminino;

– A jornada da preservação de oócitos;

– A mudança do comportamento reprodutivo e sexual no século XXI;

– A vitrificação de oócitos: procedimento, técnica e resultados;

– Mulheres Médicas: Histórias de Vida;

– Encerramento com coquetel.

Mais informações no site: http://www.jornadadafertilidade.com.br/